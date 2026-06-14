UnirG realiza provas da seleção para Transferência e Portador de Diploma em Medicina

Candidatos disputam vagas nos campi de Gurupi e Paraíso do Tocantins. O resultado preliminar será divulgado em 30 de junho.

Por Redação

A Universidade de Gurupi – UnirG realiza neste domingo, 14, a segunda fase do Processo Seletivo para Transferência Externa, Transferência Interna, Portador de Diploma e Cota PcD para o curso de Medicina. As provas dos candidatos que concorrem às vagas do campus Gurupi foram aplicadas pela manhã. Já os inscritos às vagas do campus Paraíso do Tocantins realizam as avaliações no período desta tarde, até as 17h, no Campus II da Instituição.

Ao todo, cerca de 30 candidatos foram habilitados para disputar as vagas ofertadas. Em Gurupi, são disponibilizadas três vagas para transferência interna e externa e duas para portador de diploma. Em Paraíso, são ofertadas seis vagas para transferência interna e externa e uma para portador de diploma.

Entre os participantes está o enfermeiro Guilherme Milhomem, de 26 anos, formado pela UnirG há dois anos. Ele concorre a uma vaga por meio da modalidade portador de diploma e afirma que a decisão de cursar Medicina surgiu do desejo de ampliar sua atuação profissional na área da saúde.

“A Enfermagem continua sendo uma profissão pela qual tenho grande admiração. A experiência com os pacientes despertou em mim a vontade de aprofundar conhecimentos e assumir novos desafios. Vejo a Medicina como uma oportunidade de ampliar minha contribuição para o cuidado das pessoas e para o sistema de saúde”, destacou.

A estudante, Mykhaella Martins Capone, de 23 anos, veio de Palmas, atualmente cursando o terceiro período de Medicina de outra Instituição, participa da seleção para transferência externa. Segundo ela, a escolha pela UnirG foi motivada pela qualidade da formação oferecida.

“Sempre enxerguei a UnirG como uma universidade reconhecida pela estrutura e pela tradição acadêmica. Acredito que estudar em um ambiente com mais recursos contribuirá para minha formação e para a construção da carreira que pretendo seguir na Medicina”, afirmou.

Sobre o processo seletivo

De acordo com a secretária-geral e representante da Comissão Permanente de Processo Seletivo (CPPS), Núbia Gonzaga, todas as etapas da seleção são conduzidas com transparência, responsabilidade e rigor técnico, garantindo segurança e igualdade de condições aos candidatos.

Segundo ela, nesta edição houve alterações na distribuição das vagas. No campus Gurupi, foram ofertadas cinco vagas para o primeiro período do curso de Medicina, distribuídas entre as modalidades de transferência interna, transferência externa, portador de diploma e candidatos com deficiência. Já no campus Paraíso, as vagas foram destinadas aos períodos que apresentavam vagas ociosas, contemplando o terceiro, quinto e sétimo períodos.

Núbia explicou ainda que o processo passou a contar com uma etapa adicional de caráter eliminatório, totalizando três fases. A mudança reduziu o número de candidatos aptos para a prova presencial.

“Todo o processo foi planejado com zelo e responsabilidade, garantindo a lisura da seleção. Mantemos também a parceria com a Polícia Civil, responsável pela coleta das impressões digitais dos candidatos para posterior conferência, reforçando a segurança do certame”, ressaltou.

O gabarito preliminar será disponibilizado ainda neste domingo, a partir das 18h, no site da UnirG. O resultado preliminar está previsto para o dia 30 de junho. Já o resultado final, juntamente com a convocação para matrícula, deverá ser divulgado em 06 de julho.

Mais informações podem ser obtidas no site da UnirG: www.unirg.edu.br/transferencia.