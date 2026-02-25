Pelo terceiro ano consecutivo, Prefeitura de Gurupi é destaque em premiação do Sebrae e conquista Selo Ouro de Referência em Atendimento

Por Redação

O município de Gurupi reafirmou sua posição de liderança no empreendedorismo tocantinense durante a cerimônia de premiação “Selo de Referência & Tesouros da Rede Estendida”, realizada pelo Sebrae nesta terça-feira, 24, em Palmas.

O evento, que reúne as principais lideranças e gestores públicos do Estado, tem como objetivo reconhecer a excelência e a qualidade dos serviços prestados pelas Salas e Casas do Empreendedor, valorizando o apoio fundamental dado às micro e pequenas empresas.

Tríplice Coroa: Gurupi brilha no pódio estadual

A noite foi marcada por três conquistas históricas que consolidam o trabalho estratégico realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

1. Selo Ouro de Referência em Atendimento

Pelo terceiro ano consecutivo, a Casa do Empreendedor de Gurupi foi agraciada com o Selo Ouro. O Sebrae avalia diversos critérios, como a qualidade do atendimento, a infraestrutura oferecida, a oferta de soluções simplificadas para o MEI e a desburocratização de processos.

2. Prêmio Tesouro em Atendimento

Gurupi também conquistou o prêmio “Tesouro em Atendimento”. O título é um reconhecimento ao número de assistência prestada à população. Em 2025, a Casa do Empreendedor ultrapassou a marca de 7 mil atendimentos realizados.

3. Excelência Individual: Ouro para Zelfa Mariano

A competência técnica dos servidores municipais também foi destaque. A Agente de Desenvolvimento, Zelfa Mariano, que atua na linha de frente da Casa do Empreendedor, conquistou o prêmio individual de Excelência em Atendimento na categoria Ouro. Além do reconhecimento público, a servidora foi premiada com R$ 3.000,00.

Rumo ao Selo Diamante e o Top 20 Nacional

Com os resultados obtidos em solo tocantinense, Gurupi agora eleva o nível da disputa. O município está oficialmente qualificado para concorrer ao Selo Diamante, a graduação máxima de qualidade no âmbito nacional. A cerimônia de entrega desta honraria ocorrerá em Brasília, onde Gurupi representará o Tocantins.

Atualmente, Gurupi ocupa a 20ª posição no ranking nacional entre aproximadamente 2 mil Salas e Casas do Empreendedor existentes no país. Estar no “Top 20” do Brasil demonstra que o modelo de gestão adotado em Gurupi é um dos mais eficientes e acolhedores para quem deseja empreender.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza, expressou o entusiasmo da pasta com os resultados.

“É extremamente gratificante para a gestão municipal receber esse reconhecimento. Isso reforça o compromisso incansável dos nossos servidores em prestar um atendimento humanizado e de alta qualidade técnica. Cada prêmio desse reflete uma empresa aberta, um emprego gerado e uma família beneficiada. Estamos, dia após dia, consolidando Gurupi como o principal polo econômico e logístico do sul do estado”, destacou o secretário.

Compromisso com o Microempreendedor

As conquistas reforçam a diretriz da Prefeitura de Gurupi em oferecer assistência gratuita e qualificada para o Microempreendedor Individual (MEI) e incentivar o surgimento de pequenos negócios, que são a base da economia local. O apoio vai desde a formalização inicial e palestras de orientação até o suporte para emissão de notas fiscais e acesso a crédito.