Preços dos Preços do produtos da cesta básica em Gurupi possui variação de até 251,26%, alerta Procon

Por: Redação

Para ajudar os consumidores na hora da compra e contribuir com o planejamento do orçamento familiar, o Procon Tocantins realizou uma pesquisa de preços dos produtos da cesta básica comercializados em estabelecimentos em Gurupi. A pesquisa foi realizada nos dias 09 e 10, abrangendo 44 itens entre produtos de alimentação, hortifruti, limpeza doméstica e higiene pessoal. O levantamento ocorreu em oito estabelecimentos comerciais do município.

O órgão destaca que a pesquisa é realizada mensalmente e não considera a marca dos produtos, levando em conta apenas o menor preço encontrado nas gôndolas de cada estabelecimento no momento da coleta.

O superintendente do Procon Tocantins, Euclides Correia, reforça que o objetivo do levantamento é proporcionar ao consumidor mais informação e transparência. “A pesquisa dos itens da cesta básica é fundamental para que os consumidores possam comparar valores entre diferentes estabelecimentos, identificar o melhor custo-benefício e adotar hábitos de consumo mais conscientes.’’ Destaca.

A maior variação foi encontrada no quilo da cebola, que apresentou diferença de 251,26%, sendo comercializado entre R$ 1,99 e R$ 6,99. Em seguida, destacou-se o leite em pó integral de 400 gramas, com variação de 171,90%, vendido entre R$ 8,79 e R$ 23,90. O tempero completo de 300 gramas apresentou a variação de 157,59%, sendo encontrado entre R$ 3,49 e R$ 8,99.

Entre os produtos de higiene e limpeza, o item com maior variação foi a água sanitária de 1 litro, que registrou diferença de 143,81%, sendo comercializada entre R$ 2,99 e R$ 7,29.

O diretor de Fiscalização do Procon Tocantins, Magno Silva, ressalta que a comparação de preços é uma estratégia importante para a economia doméstica. “O consumidor deve adotar o hábito de pesquisar antes de comprar, analisar encartes promocionais e utilizar aplicativos dos supermercados. Pequenas diferenças de preço, quando somadas, impactam diretamente no orçamento familiar”, afirma.

A pesquisa completa está disponível no link:

https://central.to.gov.br/download/464501

Texto: Waldenia Silva/Governo do Tocantins