Queimada de folhas sai de controle e destrói parte de residência em Gurupi

Por Wesley Silas

Uma tentativa de limpeza de terreno terminou em susto na noite deste domingo (14), em Gurupi. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio que atingiu um barração utilizado como moradia, localizado na Avenida Paraíba, entre as ruas 19 e 20.

Segundo informações apuradas pela equipe de socorro, o incêndio teve início após o morador realizar a queima de folhas secas no quintal. As chamas perderam o controle, espalharam-se rapidamente pela vegetação e acabaram atingindo a estrutura de madeira da edificação.

A guarnição do ABT-07, composta pelo 3° Sgt Henrique, 3º Sgt Vasconcelos e Soldado Cury, foi acionada por volta das 20h25. Ao chegar ao local, os militares constataram que o fogo já avançava sobre as vigas de sustentação do imóvel.

“A equipe montou uma linha de pronto emprego pressurizada e iniciou o combate direto, primeiramente pela parte externa, sobre o muro, e posteriormente acessando o interior do terreno para a extinção total”, detalhou a corporação em nota.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o procedimento de rescaldo para garantir que nenhum foco permanecesse ativo. Não houve registro de feridos.

O morador foi devidamente orientado pelos militares sobre os perigos da prática de queimadas urbanas, especialmente em áreas próximas a edificações. Além disso, o Corpo de Bombeiros destacou que o imóvel apresenta riscos estruturais e elétricos decorrentes da exposição ao fogo, sendo o morador orientado quanto à segurança necessária para a permanência no local.

A ocorrência foi encerrada com sucesso às 20h54.