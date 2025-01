Homologados do concurso da Semed realizam nova manifestação em frente ao TJ-TO

O objetivo da mobilização é sensibilizar o Poder Judiciário para garantir celeridade no andamento do processo

Por: Íris Silva

Uma das maiores manifestações dos homologados no concurso da Semed-Palmas Tocantins, Edital 62/2024, está marcada para sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, às 15 horas, em frente ao Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).

O objetivo da mobilização é sensibilizar o Poder Judiciário para garantir celeridade no andamento do processo, a continuidade do certame e dizer não a suspensão, de modo a resguardar os direitos dos candidatos.

A expectativa da comissão é que um número expressivo de profissionais homologados participe da manifestação, considerando a quantidade de convocados pelo prefeito de Palmas no dia 23 de janeiro, para serem contratados temporariamente, e os demais profissionais que vieram de diversos lugares para a capital do Tocantins. “Com a convocação, agora contamos com o reforço de colegas de outros estados que, por acreditarem no nosso certame, saíram de suas cidades para assumirem os contratos e irão se juntar a nós nas manifestações”, destacou a comissão.

Durante a semana, a Comissão dos homologados acompanhou os atendimentos dos profissionais convocados para assumirem contratos temporários, participou de reuniões presenciais e virtuais e de todo processo de organização da manifestação.