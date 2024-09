Inauguração da Subsede da OBTO com OAB 4.0 em Formoso do Araguaia marca novo marco para a advocacia local

Na tarde desta terça-feira, 3, Formoso do Araguaia celebrou a inauguração da Subsede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OABTO) na cidade. Um importante marco para a advocacia local.

Por Redação

A Subsede, localizada no centro de Formoso do Araguaia, oferece um moderno espaço com sala de atendimento e sala de periciamento, projetados para atender às necessidades dos profissionais da advocacia local. O espaço, bem equipado e funcional, visa proporcionar um ambiente de trabalho colaborativo e eficiente, além de facilitar o acesso a serviços e recursos essenciais para o exercício da advocacia.

De acordo com o presidente da Subseção de Gurupi, Vitor Schmitz, a entrega da Subsede de Formoso do Araguaia concretiza o desejo da advocacia local.

“A inauguração da Subsede de Formoso do Araguaia registra para nós um momento histórico. Encerramos uma dívida que era bem cobrada pela advocacia local, que surgia somente em tempos de eleições. Nós conseguimos estruturá-la com, com representantes da Comarca, tanto na parte de assistência como prerrogativas, direito previdenciário, Comissão da Jovem Advocacia, e uma representante do Conselho Federal. Só temos a agradecer à advocacia e a confiança do presidente Gedeon Pitaluga na construção desse projeto”, destacou o presidente Vitor Schmitz.

Para o presidente da OABTO, Gedeon Pitaluga, a subsede de Formoso do Araguaia com OAB 4.0 é uma grande marco de interiorização, garantindo a presença institucional e dignidade à advocacia.

A inauguração da Subsede da OBTO em Formoso do Araguaia é um reflexo do compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com a interiorização da advocacia, a promoção do desenvolvimento profissional e a melhoria das condições de trabalho dos advogados em todo o estado do Tocantins. Com esta nova instalação, a OABTO reforça seu papel como um importante aliado na defesa dos direitos e interesses da advocacia, contribuindo para a construção de um sistema jurídico mais eficiente e acessível a todos.