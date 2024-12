Incêndio de grandes proporções destrói loja de produtos para festa em Gurupi

Por Wesley Silas

Na noite deste sábado, 21, um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de produtos para festa em Gurupi.

O Corpo de Bombeiros atuou prontamente, mas não conseguiu conter as chamas. Explosões foram ouvidas, possivelmente devido aos fogos de artifício armazenados no interior da loja. Felizmente, não havia ninguém no prédio no momento do incidente, e não houve feridos.

A perícia foi acionada para investigar a origem do incêndio e a polícia Militar esteve no local para garantir a segurança devido ao grande número de pessoas curiosas. Mais informações serão divulgadas em breve.