Inovação na Saúde: UnirG e Prefeitura de Gurupi unem força para aprimorar a UPA 24h

Por Redação

Entre os principais avanços estão o aumento no número de profissionais, aquisição de equipamentos, aumento do estoque de medicamentos, melhorias na estrutura física, implantação de sistema informatizado, além da qualificação do corpo técnico.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, comemora os avanços na UPA e as melhori as no atendimento à população.

“Estamos orgulhosos dos avanços na UPA em Gurupi desde que a UnirG assumiu a gestão. Com mais profissionais, equipamentos modernos e um sistema informatizado, estamos garantindo um atendimento mais ágil e seguro. Parcerias com instituições renomadas e investimentos em infraestrutura têm fortalecido os serviços e reforçam o compromisso da nossa gestão em garantir atendimentos de excelência à comunidade. Vamos continuar trabalhando por melhorias, com projetos futuros de reforma e construção de uma ala infantil. Agradecemos à Fundação UnirG pelo seu comprometimento em elevar a qualidade da saúde em nosso município”, disse.

“Para a Fundação UnirG, é muito significativo estar à frente da gestão da UPA. Além da abertura de campo de estágio para os acadêmicos, está sendo aprimorada a expertise da Instituição na gestão de instituições de saúde, a exemplo do Ambulatório de Saúde e das clínicas-escola, que já são geridos pela Fundação. Isso nos qualifica ainda mais para a gestão do futuro hospital universitário da UnirG”, disse o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda.

“Por meio do conhecimento técnico e cientifico, professores e acadêmicos têm colaborado com a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade de Gurupi. Essa é mais uma contribuição que a Universidade de Gurupi têm dado à comunidade e nossos esforços continuam para que os resultados sejam cada vez melhores”, disse a Reitora da UnirG, Drª Sara Falcão.

De acordo com o coordenador geral da UPA, Deijares Batista de Oliveira, os esforços para a melhoria do atendimento são contínuos. “A unidade funciona 24h, o que requer que equipamentos e a estrutura de forma geral estejam preparados para todo esse fluxo de demandas. Queremos melhorar a estrutura física da unidade e estamos nos preparando para isso em 2024”, disse.

Mais profissionais

A chegada de mais profissionais ampliou a equipe de atendimento da UPA 24h. Atualmente são 16 médicos, 28 enfermeiros, 48 técnicos de enfermagem, 9 odontólogos, 5 assistentes sociais, 6 farmacêuticos, além de 9 técnicos em radiologia que trabalham em regime de plantão.

“Especialmente às segundas-feiras temos um aumento considerável no número de pessoas em busca de atendimento. Por isso a escala de médicos nesse dia tem sido reforçada, para que haja mais rapidez nesses atendimentos”, disse Liliane de Abreu, coordenadora de Enfermagem da UPA Gurupi.

Novos equipamentos e raio-x digital

Um aparelho de raio-x de última geração foi instalado em março de 2023, adquirido com recursos de emendas impositivas feitas pelos vereadores de Gurupi.

Novos monitores multiparâmetro de sinais vitais, reforma de leitos, aquisição de berços, colchões, cadeiras de rodas, entre outros materiais, também foram adquiridos. Atualmente todos os setores da unidade contam com um sistema informatizado, entre eles: sala de classificação de risco, recepção, emergência, sala odontológica, serviço social, salas de medicações rápidas, sala de Rx, sala de observações, sala administrativa, coordenação e direção, conectados por internet a cabo.

A sala da recepção recebeu monitores que transmitem informações e orientações os pacientes sobre os protocolos de atendimento.

Estoque de medicamentos abastecido e sistema informatizado

Além da compra de mais medicamentos, um sistema informatizado foi implantado e otimizou a distribuição e dispensação dos medicamentos na unidade.

“Ao fazer a prescrição para um paciente, o médico dispõe de informações em tempo real sobre quais os medicamentos e a quantidade disponíveis naquele momento na unidade. Isso dá maior segurança para os profissionais, para os usuários e auxilia a gestão da UPA no controle do estoque”, explica a farmacêutica, Rosângela Pedroso.

Atendimento informatizado e sistema de vigilância epidemiológica

O registro do atendimento, que antes era manual, agora é feito por meio de um sistema eletrônico, desde a triagem até a saída do paciente. Para o melhor funcionamento desse serviço, a rede de internet também foi aprimorada e, atualmente, conta com a mesma qualidade da rede utilizada nos prédios da UnirG.

Parcerias e treinamentos

Profissionais da UPA Gurupi participam de programas de parcerias com importantes instituições brasileiras. Por meio de um projeto Boas Práticas do Hospital do Coração de Brasília (HCor), o paciente que realiza um exame de eletrocardiograma na UPA em Gurupi tem o seu exame avaliado por um médico especialista do HCOR, via telemedicina, e recebe o laudo em poucos minutos. O HCOR cede equipamentos e fornece treinamentos periódicos para os profissionais da UPA.

Por meio de uma parceria do Hospital Sírio Libanês, profissionais participam do projeto Sepse nas UPA’s, que busca a prevenção de casos de Sepse.

Estrutura física e projeto de reforma

Um novo refeitório, a realocação do depósito de resíduos, além do almoxarifado da farmácia são algumas das obras que estão em andamento.

De acordo com o coordenador geral da UPA, Deijares Batista de Oliveira, entre os próximos projetos de melhorias da infraestrutura da unidade, estão a reforma do prédio e a implantação de uma ala para atendimento infantil.

Núcleo de vigilância epidemiológica e comissões

Uma inovação da UPA Gurupi foi a instalação de um Núcleo de Vigilância Epidemiológica e que atualmente serve como modelo para outras unidades.

A Vigilância Epidemiológica é um serviço fundamental para a prevenção e controle das doenças e, por isso, informações sobre o número de pacientes atendidos com determinadas patologias na UPA 24h são lançadas em um banco de dados.

Uma sala para sediar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) também já está em funcionamento.

Também foram criadas as Comissões de Ética de enfermagem, CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Comissão de prontuários, Núcleo de segurança de pacientes e revisão de óbitos.