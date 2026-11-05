Araguaína reduz homicídios em 60% e se destaca entre as cidades mais seguras do Norte

da redação

Araguaína registrou uma redução de 60% na taxa de homicídios entre 2022 e 2025, alcançando uma posição de destaque no Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide, com base em registros oficiais do Ministério da Saúde (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados, o índice caiu de 42,6 para 17,3, por 100 mil habitantes, no período. Além de ser a maior evolução dentro do período apurado, a diminuição coloca o município entre os cinco com as menores taxas de homicídios da Região Norte, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, ficando à frente de cidades como Palmas (23,9), Parauapebas (21,3), Imperatriz (33,1) e Balsas (44,2).

Com o resultado, atualmente Araguaína fica atrás apenas de Cametá (8,3), Breves (13,4), Parintins (14,9) e Santarém (15,8). O índice municipal está ainda 35,2% abaixo da média regional, de 26,7 assassinatos por 100 mil habitantes.

Com início do serviço em meados de 2021, a presença da Guarda Municipal de Araguaína (GMA) nos bairros e espaços públicos, somada à atuação com a Polícia Militar e demais forças de segurança, são apontadas pela comandante da corporação, Isabella Arruda, como um dos fatores que contribuem para inibir a criminalidade.

“A Guarda Municipal desenvolve um trabalho de policiamento preventivo e na presença territorial, buscando estar próxima da população. Essa presença contribui para a prevenção de ocorrências, fortalece a sensação de segurança, favorece a convivência comunitária e promove a tranquilidade nos espaços públicos”, destacou Arruda.

Atuação em ocorrências e apoio à população

A atuação da Guarda Municipal de Araguaína vai além do patrulhamento, abrangendo ações de prevenção, atendimento de ocorrências, apoio a outros órgãos e assistência à população em diferentes situações do cotidiano. O trabalho envolve desde a fiscalização e a segurança no trânsito até o atendimento de situações de vulnerabilidade, violência doméstica e emergências, além do suporte às demais instituições.

Os indicadores operacionais da Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) evidenciam a amplitude dessa atuação. Ao longo de 2026, a corporação intensificou sua presença preventiva em diferentes regiões do município, realizou averiguações, participou de operações de fiscalização e prestou apoio a serviços essenciais, como o SAMU e o Conselho Tutelar.

Essas ações refletem uma atuação que combina prevenção, pronta resposta e cooperação institucional, consolidando a Guarda Municipal como um importante instrumento de proteção da população e de promoção da segurança e da tranquilidade nos espaços públicos.

Estruturação de equipes especializadas

A Guarda Municipal de Araguaína conta com equipes específicas voltadas ao atendimento de demandas relacionadas à proteção das mulheres e à segurança no ambiente escolar. Nesse contexto, estão em construção iniciativas de especialização da atuação, como a Patrulha de Proteção à Mulher e a Guardiã Escolar.

Para atendimento da GMA, os moradores de Araguaína devem discar 153 ou (63) 9955-4943.

Integração entre as forças de segurança

Em Araguaína, o trabalho de segurança envolve a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, agentes de trânsito, Corpo de Bombeiros, SAMU, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e os demais órgãos que atuam na prevenção, fiscalização, atendimento de ocorrências e proteção da população.

“A integração entre essas instituições, permite maior articulação das ações, compartilhamento de informações, apoio operacional e respostas mais eficientes às diferentes demandas da cidade. Cada órgão desempenha uma função essencial contribuindo, de maneira complementar”, explicou.

Informações da Prefeitura