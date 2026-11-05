Fechar menu
quinta-feira, 5 novembro

Cidades

Araguaína reduz homicídios em 60% e se destaca entre as cidades mais seguras do Norte

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Com o resultado, atualmente Araguaína fica atrás apenas de quatro cidades da região Norte com mais de 100 mil habitantes

da redação

Araguaína registrou uma redução de 60% na taxa de homicídios entre 2022 e 2025, alcançando uma posição de destaque no Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide, com base em registros oficiais do Ministério da Saúde (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados, o índice caiu de 42,6 para 17,3, por 100 mil habitantes, no período. Além de ser a maior evolução dentro do período apurado, a diminuição coloca o município entre os cinco com as menores taxas de homicídios da Região Norte, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, ficando à frente de cidades como Palmas (23,9), Parauapebas (21,3), Imperatriz (33,1) e Balsas (44,2).

Com o resultado, atualmente Araguaína fica atrás apenas de Cametá (8,3), Breves (13,4), Parintins (14,9) e Santarém (15,8).  O índice municipal está ainda 35,2% abaixo da média regional, de 26,7 assassinatos por 100 mil habitantes.

Com início do serviço em meados de 2021, a presença da Guarda Municipal de Araguaína (GMA) nos bairros e espaços públicos, somada à atuação com a Polícia Militar e demais forças de segurança, são apontadas pela comandante da corporação, Isabella Arruda, como um dos fatores que contribuem para inibir a criminalidade.

“A Guarda Municipal desenvolve um trabalho de policiamento preventivo e na presença territorial, buscando estar próxima da população. Essa presença contribui para a prevenção de ocorrências, fortalece a sensação de segurança, favorece a convivência comunitária e promove a tranquilidade nos espaços públicos”, destacou Arruda.

Atuação em ocorrências e apoio à população

A atuação da Guarda Municipal de Araguaína vai além do patrulhamento, abrangendo ações de prevenção, atendimento de ocorrências, apoio a outros órgãos e assistência à população em diferentes situações do cotidiano. O trabalho envolve desde a fiscalização e a segurança no trânsito até o atendimento de situações de vulnerabilidade, violência doméstica e emergências, além do suporte às demais instituições.

Os indicadores operacionais da Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) evidenciam a amplitude dessa atuação. Ao longo de 2026, a corporação intensificou sua presença preventiva em diferentes regiões do município, realizou averiguações, participou de operações de fiscalização e prestou apoio a serviços essenciais, como o SAMU e o Conselho Tutelar.

Essas ações refletem uma atuação que combina prevenção, pronta resposta e cooperação institucional, consolidando a Guarda Municipal como um importante instrumento de proteção da população e de promoção da segurança e da tranquilidade nos espaços públicos.

Estruturação de equipes especializadas

A Guarda Municipal de Araguaína conta com equipes específicas voltadas ao atendimento de demandas relacionadas à proteção das mulheres e à segurança no ambiente escolar. Nesse contexto, estão em construção iniciativas de especialização da atuação, como a Patrulha de Proteção à Mulher e a Guardiã Escolar.

Para atendimento da GMA, os moradores de Araguaína devem discar 153 ou (63) 9955-4943.

Integração entre as forças de segurança

Em Araguaína, o trabalho de segurança envolve a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, agentes de trânsito, Corpo de Bombeiros, SAMU, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e os demais órgãos que atuam na prevenção, fiscalização, atendimento de ocorrências e proteção da população.

“A integração entre essas instituições, permite maior articulação das ações, compartilhamento de informações, apoio operacional e respostas mais eficientes às diferentes demandas da cidade. Cada órgão desempenha uma função essencial contribuindo, de maneira complementar”, explicou.

Informações da Prefeitura

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas