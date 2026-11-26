da redação

Uma fiscalização realizada nesta terça-feira, 24, na Escola Municipal JK, em Peixe, encontrou registros de presença já preenchidos até o dia 30 deste mês. A verificação aconteceu na secretaria da unidade, onde livros de ponto já estavam assinados por alguns servidores, com horários de entrada e saída de dias que ainda não tinham acontecido, como se o trabalho já tivesse sido cumprido.

A diligência foi conduzida pelo promotor de Justiça Mateus Ribeiro dos Reis, titular da Promotoria de Peixe, depois que o órgão recebeu uma denúncia anônima apontando possíveis falhas no controle de frequência da escola. Diante do que foi encontrado, foram solicitados esclarecimentos ao prefeito, à secretária municipal de Educação e à diretora da unidade de ensino.

O caso da escola não é isolado. O controle da jornada dos servidores municipais de Peixe já vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público. Recentemente, a Promotoria ajuizou uma Ação Civil Pública contra o Município após identificar problemas no pagamento de horas extras na Secretaria Municipal de Saúde.

A apuração, iniciada em junho de 2025, analisou folhas de frequência, fichas financeiras e outros documentos da própria prefeitura e apontou falta de mecanismos seguros para comprovar que as horas extras pagas foram realmente trabalhadas.

Segundo a ação, a verba também vinha sendo usada como uma espécie de gratificação ou incentivo salarial para servidores efetivos, sem o controle adequado da jornada. Foram identificados pelo menos seis casos envolvendo ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança entre 2021 e 2025. Em um deles, os valores apareceram na folha como “diferença de salário”, mas na prática tratavam-se de horas extras pagas por acúmulo de funções.

Na ação, o Ministério Público pede que a Justiça determine a implantação, em até 90 dias, de um sistema permanente e confiável de controle da jornada de todos os servidores municipais. Em caráter de urgência, também foi pedida a adoção imediata de controle diário para os servidores da Saúde que fazem horas extras, além de medidas para impedir pagamentos indevidos.

O pedido de liminar ainda aguarda decisão do Judiciário.Para o promotor, apesar de a fiscalização na escola ter gerado uma apuração específica, o que foi constatado reforça a necessidade de melhorar o controle de frequência em toda a administração municipal. Na Escola Municipal JK, a Promotoria vai instaurar procedimento administrativo para apurar as irregularidades, com notificação do prefeito, da secretária de Educação e da diretora da escola.