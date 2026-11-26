Seminário da rede municipal reúne educadores em dois dias de formação, troca de experiências e reconhecimento a professores pelos avanços na aprendizagem

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza, nos dias 26 e 27 de novembro, o 3º Seminário Municipal de Boas Práticas Pedagógicas, no Auditório Olinta Vale de Oliveira. Integrado ao Programa Alfabetiza Mais Tocantins, o encontro reúne professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e formadores para compartilhar experiências da rede municipal e discutir estratégias de alfabetização e recomposição das aprendizagens.

Com o tema “Reflexões, aprendizagens e fortalecimento das práticas pedagógicas e alfabetizadoras”, o seminário aproxima a formação continuada do cotidiano das escolas. A programação contempla desde o trabalho com oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil até as estratégias para ajudar estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental a avançar nas aprendizagens.

O prefeito Elton Moreira (Tetin) destacou o compromisso da gestão com a formação e a valorização dos profissionais da educação.

“Quando um professor compartilha uma experiência que deu resultado em sua turma, esse trabalho pode chegar a outras salas de aula e beneficiar mais crianças. Cabe à gestão municipal criar condições para que essa troca aconteça e apoiar quem acompanha de perto a aprendizagem dos nossos estudantes”, afirmou.

Para a secretária municipal de Educação, Micheline Pereira Almeida, o encontro permite que os educadores conheçam práticas desenvolvidas na própria rede e encontrem caminhos para os desafios de suas turmas.

“Cada turma tem seu ritmo e suas necessidades. Ao compartilhar como planejam as aulas, acompanham o progresso das crianças e ajustam as atividades, nossos professores ajudam os colegas a encontrar estratégias que podem adaptar à realidade de cada escola”, pontuou.

O presidente da Câmara Municipal, Junior Chaveiro, ressaltou a importância de acompanhar os resultados da rede e reconhecer a contribuição dos educadores. “O Legislativo tem a responsabilidade de acompanhar as políticas públicas de educação e ouvir quem está nas escolas. Este seminário é uma oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos professores e entender onde o município precisa avançar para garantir que as crianças aprendam”, afirmou.

Também foram convidados para a mesa de abertura, a diretora e a vice-diretora da Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges, Miriã Torres e Ana Cléia Sobrinho, e a diretora do CMEI Professora Luzia Souza Ferreira, Eleuma Luciano. A composição inclui ainda Solange Assis Santana, articuladora municipal de gestão e formação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, os formadores municipais do Alfabetiza Mais Tocantins Gizilene Gomes e Willian Jansen e a palestrante Fran Alves. Marcaram presença, vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

A programação desta quinta-feira, 26, tem como destaque a palestra “Toda travessia pede uma ponte: acolher a infância na chegada ao Ensino Fundamental”, ministrada pela professora e doutoranda em Educação Fran Alves. Na sequência, professoras do CMEI Professora Luzia Souza Ferreira compartilham, ao longo da manhã e da tarde, experiências de oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil.

Nesta sexta-feira, 27, as atividades começam às 7h30, com café da manhã, seguido de uma apresentação cultural dos estudantes do 1º ano, orientados pela professora Elzirene Gomes. Ao longo da manhã, docentes do 1º e do 2º ano apresentam práticas de alfabetização, enquanto professores do 3º ao 5º ano compartilham estratégias para recompor e fortalecer as aprendizagens.

A programação da tarde começa às 13h30, com apresentação musical de Raquel e Emanuele, seguida da entrega dos certificados aos professores cursistas do Alfabetiza Mais Tocantins em 2026. Às 14h, está prevista a premiação dos projetos vencedores do Workshop Conecta Ideias nas categorias Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental.

A partir das 15h30, a Secretaria Municipal de Educação realiza a entrega de bonificações a professoras que atuaram em turmas do 2º, do 5º e do 9º ano em 2025, em reconhecimento aos avanços no Índice Criança Alfabetizada (ICA) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O encerramento está previsto para as 17h.