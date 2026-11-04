Araguaína incentiva jovens a ingressarem no universo da música eletrônica com curso gratuito de DJ

Projeto “Do Beat ao Palco” oferece 20 vagas para jovens de 14 a 24 anos, com oficinas nos dias 6 e 7 de novembro na Praça CEU

Por Redação

Jovens de Araguaína que têm interesse em música eletrônica e desejam aprender as primeiras técnicas para se tornar DJ terão a oportunidade de participar de uma formação gratuita. O projeto “Do Beat ao Palco”, idealizado pelo DJ Peri Santayres, oferece 20 vagas para participantes de 14 a 24 anos e busca aproximar a juventude das técnicas, dos equipamentos e das possibilidades profissionais da cultura DJ.

A iniciativa conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e foi pensada especialmente para quem deseja dar os primeiros passos no universo da música eletrônica, mas ainda não teve acesso aos equipamentos ou à orientação necessária para desenvolver essa habilidade.

As oficinas serão realizadas nos dias 6 e 7 de novembro no CRAS II na Praça CEU. Entre os inscritos, quatro participantes serão selecionados para uma apresentação no dia 13 de novembro, proporcionando aos novos talentos a experiência de tocar para o público.

Inscrições gratuitas

Das 20 vagas disponíveis, terão prioridade pessoas atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Para participar, é necessário ter entre 14 e 24 anos e apresentar RG e comprovante de endereço.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp, no número (63) 99283-4784, ou presencialmente no CRAS II, localizado na Praça CEU, no setor Araguaína Sul.

A proposta é ampliar o acesso à formação cultural, permitindo que jovens interessados tenham contato com novas expressões artísticas e possam transformar o interesse pela música em uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.

Acesso à cultura e descoberta de talentos

O idealizador e responsável pela execução do projeto, DJ Peri Santayres, destaca que a proposta surgiu da necessidade de ampliar o acesso dos jovens a esse segmento cultural. “O projeto tem uma importância muito grande porque existem muitos jovens que gostam de música eletrônica e têm interesse em se tornar DJs, mas não têm acesso aos equipamentos nem às técnicas necessárias para começar. Com as oficinas, queremos oferecer esse primeiro contato, incentivar esses talentos e criar oportunidades para que eles possam desenvolver suas habilidades”, explica.

O secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Edson Gallo, ressalta que iniciativas como essa contribuem para ampliar as oportunidades de participação cultural e valorizar diferentes manifestações artísticas. “A cultura se manifesta de muitas formas, e é importante que o poder público incentive essa diversidade. Quando oferecemos oportunidades para os jovens conhecerem novas linguagens, como a música eletrônica e a cultura DJ, também estimulamos a criatividade, a formação de novos artistas e a descoberta de talentos que podem contribuir com a cena cultural de Araguaína”, destaca.

(Por: Rodrigo Araújo | Foto: Peri Santayres/Divulgação)