Josi Nunes e Dorinha Seabra articulam liberação de recursos para infraestrutura, rodoviária, manutenção dos Correios, saúde e videomonitoramento em Brasília

Por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, cumpriu agenda institucional em Brasília ao lado da senadora Dorinha Seabra para acompanhar a tramitação de convênios municipais e solicitar a liberação de verbas junto ao Governo Federal. A agenda priorizou o aporte de recursos para a retomada das obras do novo terminal rodoviário, a expansão do sistema de videomonitoramento, a saúde pública, intervenções na malha viária urbana e manutenção da agência dos Correios na cidade.

Liberação de verbas e acompanhamento de convênios

Durante as reuniões, a gestão municipal realizou um levantamento dos processos e convênios em andamento com a União. Entre os pleitos prioritários está a articulação política da senadora Dorinha Seabra para a liberação de R$ 4 milhões, valor destinado à retomada e conclusão das obras da rodoviária da cidade.

Além do terminal rodoviário, o acompanhamento técnico incluiu projetos voltados ao fortalecimento do sistema de videomonitoramento urbano, ações da área da saúde e o recebimento de repasses para obras de pavimentação.

Pleitos de infraestrutura viária no DNIT

Em audiência com o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, a comitiva solicitou a execução de serviços de recapeamento no trecho urbano da BR-242, que engloba trechos da Avenida Goiás e da Rua 13.O objetivo é restaurar o pavimento que absorve o tráfego pesado no centro comercial do município.

A pauta viária também abrangeu as perimetrais de ligação entre a BR-153 e a BR-242, no sentido a Peixe. O projeto visa viabilizar a abertura e pavimentação da alça sul para futura federalização, retirando o trânsito de cargas do perímetro urbano.

Permanência da agência dos Correios

No Ministério das Comunicações, com a presença do Ministro, Frederico de Siqueira Filho e de lideranças sindicais da categoria, a prefeita solicitou formalmente a exclusão da unidade de Gurupi do plano de reestruturação dos Correios, que prevê o encerramento de agências no Tocantins.

A manutenção da estrutura foi fundamentada no papel estratégico de Gurupi como polo econômico da região sul do estado, responsável por centralizar a logística postal para 18 municípios vizinhos.

Destravar convênios

A atuação conjunta da prefeitura e da bancada federal reflete as articulações em Brasília para destravar convênios e garantir a continuidade de obras estruturantes. A efetiva liberação dos repasses anunciados para a rodoviária e a confirmação das demandas do DNIT e dos Correios dependerão do trâmite orçamentário federal nos próximos meses.