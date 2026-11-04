Josi Nunes e Dorinha Seabra articulam liberação de recursos para infraestrutura, rodoviária, manutenção dos Correios, saúde e videomonitoramento em Brasília

Por Wesley Silas
A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, cumpriu agenda institucional em Brasília ao lado da senadora Dorinha Seabra para acompanhar a tramitação de convênios municipais e solicitar a liberação de verbas junto ao Governo Federal. A agenda priorizou o aporte de recursos para a retomada das obras do novo terminal rodoviário, a expansão do sistema de videomonitoramento, a saúde pública, intervenções na malha viária urbana e manutenção da agência dos Correios na cidade.
Liberação de verbas e acompanhamento de convênios
Durante as reuniões, a gestão municipal realizou um levantamento dos processos e convênios em andamento com a União. Entre os pleitos prioritários está a articulação política da senadora Dorinha Seabra para a liberação de R$ 4 milhões, valor destinado à retomada e conclusão das obras da rodoviária da cidade.
Além do terminal rodoviário, o acompanhamento técnico incluiu projetos voltados ao fortalecimento do sistema de videomonitoramento urbano, ações da área da saúde e o recebimento de repasses para obras de pavimentação.
Pleitos de infraestrutura viária no DNIT
Em audiência com o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, a comitiva solicitou a execução de serviços de recapeamento no trecho urbano da BR-242, que engloba trechos da Avenida Goiás e da Rua 13.O objetivo é restaurar o pavimento que absorve o tráfego pesado no centro comercial do município.
A pauta viária também abrangeu as perimetrais de ligação entre a BR-153 e a BR-242, no sentido a Peixe. O projeto visa viabilizar a abertura e pavimentação da alça sul para futura federalização, retirando o trânsito de cargas do perímetro urbano.
Permanência da agência dos Correios
No Ministério das Comunicações, com a presença do Ministro, Frederico de Siqueira Filho e de lideranças sindicais da categoria, a prefeita solicitou formalmente a exclusão da unidade de Gurupi do plano de reestruturação dos Correios, que prevê o encerramento de agências no Tocantins.
A manutenção da estrutura foi fundamentada no papel estratégico de Gurupi como polo econômico da região sul do estado, responsável por centralizar a logística postal para 18 municípios vizinhos.
Destravar convênios
A atuação conjunta da prefeitura e da bancada federal reflete as articulações em Brasília para destravar convênios e garantir a continuidade de obras estruturantes. A efetiva liberação dos repasses anunciados para a rodoviária e a confirmação das demandas do DNIT e dos Correios dependerão do trâmite orçamentário federal nos próximos meses.