Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa é destaque na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética – ONEE 2026

Estudantes do Ensino Fundamental conquistam medalhas de ouro, prata e bronze, com destaque para o 1º lugar estadual alcançado pela estudante Ester Alves dos Santos.

Por Redação

A Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa, de Gurupi-TO, celebra os excelentes resultados alcançados por seus estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026. Sob a supervisão e orientação do professor Adair José, os estudantes do Ensino Fundamental tiveram uma participação de destaque, conquistando medalhas e menções honrosas na competição.

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e representa uma importante ação educacional voltada à formação de uma consciência crítica e responsável sobre o uso da energia. A competição mobiliza estudantes e professores do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e, em 2026, ampliou sua participação, contemplando, pela primeira vez, estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio. Por meio de uma abordagem dinâmica, divertida e envolvente, que combina gamificação e desafios, a ONEE promove conhecimentos sobre consumo consciente de energia, sustentabilidade e inovação, aproximando esses temas do cotidiano dos estudantes e incentivando atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente.

O grande destaque desta edição foi a estudante Ester Alves dos Santos, do 9º ano do Ensino Fundamental, que conquistou a medalha de ouro, com 90,25 pontos, alcançando o 1º lugar no Estado do Tocantins.

A escola também comemora as conquistas dos estudantes medalhistas:

Lara Frades Melo – Medalha de Prata | 80,22 pontos | 13º lugar estadual;

Rayzza Macêdo Greick Sampaio – Medalha de Prata | 79,85 pontos | 15º lugar estadual;

Luiz Antonio Souza Lima – Medalha de Bronze | 75,02 pontos | 36º lugar estadual;

Maria Heloisa Nunes Sampaio – Medalha de Bronze | 73,47 pontos | 43º lugar estadual.

Além das medalhas, outros 12 estudantes receberam menção honrosa, em reconhecimento à participação e ao desempenho na olimpíada:

Ana Caroliny Araújo de Azevedo – 8º ano;

Anna Esther Batista Costa – 8º ano;

Anna Luyza Rosa Reis – 9º ano;

Arthur Ribeiro Botelho – 9º ano;

Douglas Eduardo de Castro Ramos – 8º ano;

Edimar Miguel Claudio da Silva – 8º ano;

Hagtta Gabriella Pereira Mariano Sousa Lira – 8º ano;

Isadora Araújo Soares – 9º ano;

Lorena Moura Marinho Cirilo – 9º ano;

Marcos Ryan Santos Lima – 9º ano;

Raylson Macedo Greick Sampaio – 8º ano;

Ellen Letícia Marcos dos Santos – 9º ano.

Os resultados demonstram o potencial dos estudantes e a importância de iniciativas que aproximam o conhecimento escolar de temas fundamentais para a sociedade, como o uso consciente da energia, a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental.

A conquista também evidencia o valor do trabalho pedagógico, da dedicação dos estudantes e do acompanhamento dos professores, que incentivam a participação em experiências de aprendizagem para além da sala de aula.

A equipe gestora e toda a comunidade escolar parabenizam os estudantes medalhistas e homenageados, bem como o professor Adair José, pelo compromisso e pela orientação durante essa trajetória.

São conquistas que nos enchem de orgulho e reforçam que a educação transforma conhecimento em oportunidades, protagonismo e futuro!

Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa – Educação que inspira, transforma e conquista!