Josi Nunes comenta aponta soluções para evitar alagamento em pontos da cidadee conclusão de praças durante revitalização da nascente do Mutuca

Por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes comentou ao Portal Atitude sobre alguns problemas provocados por alterações climáticas como alagamento no Mutuca, conclusão da via da da Integração Governador Siqueira Campos, uma obra que vai interligar as regiões Leste e Oeste da cidade e sobre sua ida a Brasília, onde ela terá uma audiência com o vice-presidente do senado, senador Eduardo Gomes, ainda nesta semana, para buscar uma solução definitiva para conclusão Estação Cidadania, localizada no setor Águas Claras na parte Oeste da cidade, tem como objetivo integrar projetos e ações culturais, práticas esportivas e de lazer e serviços socioassistenciais, visando a promoção da cidadania.

Nesta entrevista ele comentou ainda sobre a conclusão de várias praças que foram paralisadas nesta época de intensa chuva e alguma mudanças que irão acontecer nos locais onde há igrejas católicas a pedido dos padres e fiéis, a exemplo do Setor Waldir Lins.

Confira a íntegra da entrevista.

Revitalização da nascente do córrego Mutuca se torna um importante passo rumo à sustentabilidade em Gurupi

Confira também a entrevista com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, em que defende parcerias público-privadas em obras como a revitalização da Nascente do Parque Mutuca, com plantio de 1.000 mudas de plantas, promovendo uma arborização consciente e sustentável

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, ressaltou em entrevista ao Portal Atitude a relevância das parcerias público-privadas na revitalização da Nascente do Mutuca. Na primeira etapa do projeto, 1.000 mudas estão sendo plantadas, promovendo uma arborização consciente e sustentável em Gurupi, no Parque Nascentes do Mutuca.

Esse espaço foi transformado por meio do plantio de mudas frutíferas nativas, o que favorece a biodiversidade, a sustentabilidade e a qualidade de vida para as futuras gerações.

A revitalização contou com a colaboração da empresa Maqcampo de Gurupi, que doou as mudas.