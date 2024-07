Josi Nunes consegue superar entraves burocráticos e obra da Nova Rodoviária de Gurupi terá início

Por Redação

A Nova Rodoviária de Gurupi agora é realidade. A prefeita Josi Nunes (UB) assinou nesta sexta-feira, 05, a Ordem de Serviço autorizando o início das obras orçadas em R$ 13 milhões. A prefeita solucionou todos os entraves para concretizar um sonho de todos os gurupienses, que aguardavam há décadas pela construção de um espaço moderno e totalmente adaptado às necessidades da cidade, que cresceu economicamente de forma significativa desde que Josi Nunes assumiu o comando da gestão municipal.

Já estão garantidos R$ 10 milhões destinados pela senadora Professora Dorinha. Desde valor, R$ 2 milhões foram pagos ainda nesta sexta-feira. A Nova Rodoviária será construída em uma área de 3.500 m², estrategicamente localizada no Trevo Sul – no encontro da Avenida Goiás com a BR-153. Terá o dobro do tamanho do atual terminal rodoviário e contará com toda a infraestrutura necessária para atender o fluxo diário de passageiros.

A escolha da área levou em consideração, não apenas o tamanho, mas também sua localização, que permite acesso direto à Rodovia BR-153, uma importante via federal que conecta Gurupi a diversas regiões do Brasil. A BR-153, também conhecida como Rodovia Belém-Brasília, é uma das principais artérias rodoviárias do país, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias e promovendo a integração econômica e social entre diferentes estados. Desta forma, o intenso fluxo de ônibus será retirado do centro da cidade, melhorando a fluidez do trânsito e garantindo maior durabilidade da malha viária, que vem sendo recapeada nas principais avenidas e em diversos bairros da cidade.

A localização também conecta Gurupi de ponta a ponta. Com todas essas facilidades logísticas, o local também ganhará um terminal de integração do transporte coletivo.

“Estamos pensando nas necessidades do presente e projetando Gurupi para as próximas décadas. A Nova Rodoviária vem somar ao grande plano de mobilidade que estou implementando na cidade, com o recapeamento de avenidas e bairros, pavimentação em locais até então sem asfalto, obras de drenagem e uma série de iniciativas que colocam a nossa Gurupi na frente”, explica a prefeita Josi Nunes.

Para tornar este momento possível, a prefeita Josi Nunes conseguiu a liberação do recurso financeiro no final de 2023, com apoio de emenda parlamentar da senadora Professora Dorinha (União-TO). Com o valor garantido, a gestão negociou a aquisição da área com o então proprietário, e todos os trâmites foram submetidos e aprovados pela Câmara de Vereadores. Os procedimentos também envolveram articulação com o Judiciário para agilizar os trâmites legais. Josi Nunes ainda precisou vencer as exigências processuais, inclusive as cartorárias, que tornaram o processo moroso e inviabilizaram o início da obra anteriormente.

Após superar todas essas etapas – desde a liberação do recurso, passando pela aquisição da área e aprovação dos trâmites legais, até a elaboração e licitação do projeto – finalmente, as obras estão prontas para começar.

