Ministério Público denuncia influenciadora e outras oito pessoas por esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Palmas

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou à Justiça nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada na exploração de jogos de azar, fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo, apontado como atuante desde 2023 com base em Palmas e ramificações em outros estados, teria movimentado mais de R$ 20,4 milhões por meio da divulgação de plataformas clandestinas, como o denominado “Jogo do Tigrinho”.

Modus Operandi e Atuação Digital

As investigações apontam que o esquema era liderado por uma manicure e influenciadora digital. Utilizando perfis em redes sociais, ela promovia plataformas de apostas não autorizadas e realizava sorteios comerciais sem a chancela do Ministério da Fazenda.

Segundo a denúncia, a atividade contava com divisão de tarefas entre os integrantes para a captação de vítimas, processamento de recursos e ocultação patrimonial. O MPTO registrou casos de estelionato eletrônico, nos quais seguidores eram atraídos por promessas falsas de lucros fáceis. Em um dos episódios documentados, uma vítima sofreu prejuízo financeiro de R$ 68 mil após interagir com os links de apostas divulgados.

Movimentação Financeira e Ocultação de Bens

A análise fiscal e bancária realizada pelo Gaeco identificou um volume superior a R$ 20 milhões nas contas ligadas aos investigados. Apenas nas contas atribuídas à principal suspeita, os créditos somaram cerca de R$ 13,5 milhões entre junho de 2023 e maio de 2024.

O esquema de branqueamento de capitais utilizava transferências fracionadas, contas de familiares, empresas intermediadoras de pagamento e uma pessoa jurídica constituída para conferir aparência lícita aos valores. Os recursos foram empregados na aquisição de veículos

Enquadramento Legal e Pedidos do MPTO

A influenciadora foi denunciada por:

Organização criminosa com agravante de liderança;

Lavagem de dinheiro;

Estelionato mediante fraude eletrônica;

Exploração de jogos de azar;

Promoção de loterias sem autorização legal.

Outras oito pessoas, incluindo familiares e colaboradores apontados como operadores do suporte financeiro, responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O MPTO requereu a manutenção das constrições patrimoniais, a perda definitiva dos bens ilícitos em caso de condenação e a notificação da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas para as providências administrativas e tributárias cabíveis.

Impactos Econômicos e Psicológicos

A proliferação de esquemas associados a apostas online não regulamentadas expõe a vulnerabilidade de parcelas expressivas da população diante de promessas artificiais de ascensão financeira. Do ponto de vista econômico, a prática drena recursos de famílias para redes clandestinas, desestabilizando o orçamento doméstico e alimentando circuitos de lavagem de capitais que burlam o sistema tributário formal. No âmbito psicológico, a exposição contínua a estímulos de recompensa rápida gera quadros severos de dependência comportamental, ansiedade e endividamento crônico, transformando a exploração digital da ludopatia em um problema de saúde pública e segurança jurídica.