Josi Nunes mantém ritmo intenso de obras em Gurupi, entrega praças e inicia nova fase de recapeamento asfáltico

Investimentos em diversas áreas tem impulsionado crescimento da cidade, levando bem-estar, segurança e mudanças significativas para toda a comunidade

Por Redação

Gurupi vive um momento de transformação, com obras por toda a cidade. Com uma atuação firme e planejada, a prefeita Josi Nunes tem liderado grandes conquistas, como o avanço na construção da Nova Rodoviária e do Skate Park, andamento da construção de 13 praças, pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas, a Via da Integração Governador Siqueira Campos, a construção da nova Unidade de Saúde no Setor Bela Vista, a modernização da iluminação no acesso à Dueré, entre muitas outras obras que vêm mudando a realidade da cidade.

A nova etapa de recapeamento asfáltico vai beneficiar importantes setores, como Santa Rita, Santa Cruz, Vila Guaracy, Boulevard e União. Grandes avenidas também estão contempladas, entre elas: Ceará, Paraíba, Brasília, Mato Grosso, Amazonas, São Paulo e Paraná. O trabalho se estende ainda para vias dos setores Jardim das Bandeiras, Vila Industrial e Daniela, promovendo mais mobilidade, segurança e valorização dos bairros.

“Serão mais de 130 quilômetros de recapeamento em diversos pontos da cidade. Estamos cuidando de Gurupi com responsabilidade e planejamento para garantir um trânsito mais seguro e uma cidade cada vez mais bonita para todos”, afirmou a prefeita Josi Nunes.

Mais lazer

Em abril, foi inaugurada a Praça Cleomenes da Costa e Silva, no Setor Bela Vista. O espaço conta com quadra de areia, campo society, parquinho infantil, academia ao ar livre, quiosque, paisagismo, iluminação de LED, calçamento, bancos e lixeiras ecológicas, promovendo lazer e qualidade de vida para a comunidade.

O pacote de obras também contemplou a entrega da Praça dos Nordestinos – Nossa Senhora de Fátima e a reforma do Complexo Esportivo. “Também autorizamos a retomada das obras das praças nos bairros Campo Bello, Sol Nascente, João Lisboa da Cruz e Pedroso”, destacou Josi.

Essas ações fazem parte dos investimentos para a construção de 13 novas praças distribuídas de norte a sul da cidade, incluindo o povoado Trevo da Praia, na zona rural.

Atenção à mulher

Na área da saúde, a gestão também avança. A Clínica da Mulher está em fase final de construção e oferecerá atendimentos médicos e exames especializados para o público feminino. Outra frente importante é a ampliação da Policlínica, que receberá um novo ambulatório com investimento de R$ 1,5 milhão. “Em breve, vamos entregar também o Centro Especializado em Reabilitação de Gurupi – Monsenhor Geraldo Torres, o CER, que prestará atendimento especializado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, informou a prefeita.

Gurupi também contará com a Casa da Mulher Tocantinense, que está sendo implantada no município. O espaço será referência no atendimento a mulheres vítimas de violência, com acolhimento, orientação jurídica, apoio psicológico e oportunidades de capacitação.

Ainda na área da saúde, no fim de abril, Josi Nunes autorizou a construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Setor Bela Vista. A obra, com recursos de R$ 2.235.278,78 provenientes do Governo Federal por meio do Novo PAC, terá 623,48 m² de área construída e prazo de execução de 390 dias.

Mais obras entregues

No início de maio, a prefeita acompanhou de perto o andamento da construção da Nova Rodoviária, que já está na etapa de concretagem das sapatas, fundamentais para a fundação do prédio. O novo terminal terá 3.500 m² de área construída e investimento de R$ 13 milhões. “Estamos construindo em um ponto estratégico da cidade, no Trevo Sul, entre a Avenida Goiás e a BR-153. A nova rodoviária vai facilitar o tráfego urbano e melhorar o acesso ao transporte intermunicipal e interestadual”, explicou Josi.