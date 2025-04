Laurez e Dimas debatem projetos de infraestrutura e desenvolvimento urbano de Palmas

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, visitou nesta terça-feira, 8, a sede da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Palmas, onde participou de uma reunião com o titular da pasta, Ronaldo Dimas. O encontro também contou com a presença do vice-prefeito da capital, Pastor Carlos Velozo, e do secretário municipal de Governo, Sérgio Marques Soró.

por Redação

Durante a visita institucional, o secretário Ronaldo Dimas apresentou ao vice-governador os principais projetos de infraestrutura e desenvolvimento urbano planejados para Palmas. A pauta do encontro incluiu demandas da população e estratégias voltadas à melhoria da qualidade de vida dos palmenses.

Laurez Moreira destacou a importância da atuação técnica de Ronaldo Dimas na gestão municipal.

“Fui recebido com muita alegria por Ronaldo Dimas, esse homem de vasta experiência em planejamento. Tenho certeza de que ele vai contribuir significativamente com a gestão do prefeito Eduardo. Saio feliz por tudo que já vi sendo planejado para o futuro de Palmas”, afirmou o vice-governador.

Ronaldo Dimas, por sua vez, agradeceu a visita e reforçou o compromisso com o desenvolvimento da capital.

“É com imensa satisfação que recebo o vice-governador Laurez Moreira, juntamente com o secretário de Governo e o nosso vice-prefeito. Apresentamos um pouco do que estamos planejando para a cidade, sempre com foco no bem-estar dos tocantinenses. Seja sempre bem-vindo, Laurez”, declarou.

O vice-prefeito Pastor Carlos Velozo também elogiou os esforços da equipe técnica na construção de um projeto sólido para o crescimento de Palmas.

“É uma honra estar ao lado de líderes comprometidos como Dimas e Soró, e do nosso vice-governador Laurez Moreira. Palmas está sendo projetada para crescer, e já percebemos que, sob essa direção, muitas boas iniciativas estão por vir”, pontuou.

Encerrando o encontro, o secretário de Governo, Sérgio Marques Soró, ressaltou o valor da visita para o fortalecimento do planejamento estratégico da cidade.

“Receber o vice-governador Laurez é uma alegria. Sua presença aqui, na companhia do nosso secretário Ronaldo Dimas, que nos enriquece com uma verdadeira aula de planejamento, representa e reforça o compromisso com o futuro da nossa cidade – a capital de todos os tocantinenses”, finalizou.