“Mais um compromisso feito e cumprido” afirma dep. Eduardo Fortes ao entregar Horta comunitária em Figueirópolis

Por Redação

“Mais uma unidade do projeto Horta Comunitária entregue, um compromisso que assumi e estou cumprindo”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes ao inaugurar no final da tarde desta sexta, 01, a horta comunitária de Figueirópolis. Com a nova horta entregue, o projeto social idealizado e implementado pelo parlamentar chega a marca de 15 unidade implantadas, atendendo semanalmente 4.500 famílias em Gurupí e regiões Sul e Sudeste.