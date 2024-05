Último dia da 49ª Expo Gurupi encerra com sucesso: Leilão, vaquejada, diversão para crianças e shows regionais marcam o evento

da redação

O último dia da 49ª Expo Gurupi foi marcado por diversão e entretenimento para toda a família. O evento, que já é tradição na região sul do Tocantins, encerrou suas atividades com chave de ouro, oferecendo uma programação variada que atendeu aos mais diversos gostos.

Durante o dia, os amantes do campo puderam participar de um animado leilão, onde foram negociados animais de alta qualidade, evidenciando a força e a tradição da pecuária local. Além disso, a vaquejada atraiu competidores e espectadores, que vibraram com a destreza dos vaqueiros.

Enquanto isso, no Parque de Exposições, o “Domingo no Park” fez a alegria das crianças, oferecendo uma série de atividades recreativas, garantindo sorrisos e momentos inesquecíveis para os pequenos visitantes.

Ao cair da noite, o clima festivo tomou conta do espaço com os shows regionais, que trouxeram o melhor da música para o público presente. Com apresentações de artistas renomados da região, a plateia pôde dançar e se emocionar ao som de ritmos variados, celebrando a cultura e a identidade do povo gurupiense.

O Presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, compartilhou sua satisfação com o sucesso do evento: “Estamos muito felizes em ver mais uma edição da Expo Gurupi chegar ao fim com tanto êxito. É gratificante. Quero agradecer a todos os parceiros que ajudaram e apoiaram nessa festa que foi feita para todos”, destacou.

Fotos: Rogério Miranda: