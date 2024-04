Monumentos sem identidades criados pelo ex-prefeito Tadeu Gonçalves se tornam material de campanha de dois candidatos a prefeito de Gurupi

Por Wesley Silas

Monumentos são estruturas físicas construídas para homenagear pessoas, eventos importantes, ou para marcar um local de importância histórica, cultural ou artística. Em Gurupi o médico e ex-prefeito Tadeu Gonçalves administrou Gurupi de maio de 1997 até 31 de dezembro de 2000 e teve como marca de gestão um monumento no trevo sul de Gurupi retirado na gestão do ex-prefeito João Cruz, reconstrução do Centro Cultural Mauro Cunha e do Parque Mutuca, onde encontra, próximo a Rodoviária os dois monumentos em que cada qual cidadão usa o imaginário para criar próprio nome como as mãos em que os apedeuta já chamaram símbolo da paz, assim como uma árvore em concreto com pássaros da fauna tocantinense.

Contudo, segundo e ex-prefeito Tadeu, monumento das mãos com Pau Brasil entre as mãos, trata-se de uma homenagem aos 500 anos do Brasil, pois refere-se à comemoração do quinto centenário do descobrimento do país, que ocorreu em 2000. Nesse contexto, assim como em Gurupi, diversas atividades culturais, artísticas e históricas foram realizadas para celebrar essa data importante. Este monumento, desenhado pela arquiteta Rosa Tieko Hayashi, já foi chamado equivocadamente de Monumento à Natureza até mesmo em uma decisão judicial após um acordo firmado entre o Ministério Público Estadual (MPE) e a empresa JBS Couros S/A em Gurupi no ano de 2017 no valor de R$ 30 mil, parte para sua restauração, a título de dano moral e ambiental no antigo curtume, hoje fechado no Parque Agroindustrial.

A biodiversidade no Tocantins é muito rica devido à sua localização geográfica privilegiada, que abrange diversos biomas como o Cerrado, Amazônia e Pantanal. O estado possui uma grande variedade de espécies de fauna e flora, contribuindo para a manutenção da biodiversidade no Brasil. Para valorizar e conscientizar quem passa na rodoviária e os moradores de Gurupi, o ex-prefeito Tadeu Gonçalves criou o momento em concreto de uma árvore com vários pássaros/garças do bioma tocantinenses, rendendo uma homenagem à natureza.

Uma cidade com duas universidades, um Instituto Federal e várias faculdades vale a pena a Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal atuar melhor na preservação destes monumentos e assim as famílias e turistas possam apreciarem a beleza e saber o significado por trás dessas estruturas históricas.