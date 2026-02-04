MPTO requer suspensão de gastos com o Carnaval de Gurupi por falhas na Saúde; Prefeitura alega entraves burocráticos e histórico de abandono

Ação cita precariedade em 16 unidades de saúde; Município afirma que recursos para festa e manutenção predial são independentes e aguarda liberação do TCE para reformas.
Por Wesley Silas
O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ajuizou, nesta terça-feira (03), uma Ação Civil Pública contra o município de Gurupi, a prefeita e a secretária municipal de Saúde. O órgão requer a correção imediata de falhas estruturais e administrativas na rede de saúde e, como medida emergencial, solicita a suspensão dos contratos e gastos com o Carnaval. Em nota, a Prefeitura de Gurupi contestou o pedido de bloqueio da festa e atribuiu a demora nas reformas a entraves em processos licitatórios sob análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
A 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi baseia a ação em um acompanhamento realizado desde 2021, que aponta deficiências em 16 Unidades de Saúde da Família (USFs), nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e na Policlínica Municipal. Segundo o promotor Marcelo Lima Nunes, inspeções do Conselho Regional de Medicina (CRM) e da Câmara Municipal confirmaram problemas como infiltrações, mofo, rachaduras e falta de alvarás.
A resposta da Prefeitura de Gurupi
Em nota oficial, a Administração Municipal afirmou que atua de forma transparente e que os problemas estruturais são fruto de um “histórico prolongado de ausência de manutenção” de gestões anteriores. A prefeitura esclareceu que tentou realizar a manutenção predial em 2024 e 2025, mas os processos foram suspensos por recomendações do TCE para ajustes técnicos.
- Ação Judicial: O MPTO pede reformas urgentes na saúde e interrupção dos gastos com o Carnaval de Gurupi.
- Deficiências Citadas: Falta de acessibilidade, insumos básicos, medicamentos de emergência e precariedade física dos prédios.
- Prazos Requeridos: Início de obras em 30 dias e comprovação de compra de equipamentos em 60 dias.
- Defesa do Município: Atribui a paralisação das reformas a exigências do TCE e afirma que a saúde e o Carnaval possuem orçamentos independentes.
- Histórico: O Município alega que os problemas são herdados e que busca recursos via emendas para sanar as falhas.
O embate jurídico entre o MPTO e a Prefeitura de Gurupi expõe a tradicional tensão entre o investimento em eventos culturais e a manutenção de serviços essenciais. Enquanto o Ministério Público utiliza o Carnaval como alavanca financeira para forçar a resolução de problemas crônicos na saúde, a Prefeitura se defende sob o argumento da autonomia orçamentária e da burocracia dos órgãos de controle (TCE). O desfecho agora depende da interpretação do Judiciário sobre a prioridade absoluta dos recursos públicos em cenários de crise administrativa.
A judicialização da gestão da saúde em Gurupi coloca em xeque o cronograma festivo da cidade. O Portal Atitude continuará acompanhando o desdobramento da ação no Tribunal de Justiça e a manifestação do Tribunal de Contas sobre a liberação dos novos editais de reforma, mantendo o compromisso de informar o cidadão gurupiense com imparcialidade e responsabilidade.
📊 Análise de Impacto: Suspensão do Carnaval em Gurupi
A decisão de suspender ou manter o Carnaval envolve um “trade-off” (escolha de prioridades) financeiro complexo. Abaixo, detalhamos os impactos diretos e indiretos:
1. Economia Direta (Cofres Públicos)
A suspensão geraria uma disponibilidade imediata de caixa. O montante economizado seria composto por:
- Contratação de Artistas: Cachets de bandas locais, nacionais e regionais (geralmente a maior fatia do gasto).
- Estrutura e Logística: Montagem de palcos, som, iluminação, trios elétricos, banheiros químicos e decoração.
- Segurança e Saúde de Apoio: Contratação de segurança privada e reforço de equipes de saúde exclusivas para o evento.
- Marketing: Campanhas publicitárias de divulgação do evento.
2. Impacto Econômico Negativo (Setor Privado)
O Carnaval não é apenas gasto; é um indutor de receita. A suspensão afetaria:
- Rede Hoteleira: Gurupi costuma atingir ocupação máxima no período. A suspensão causaria cancelamentos em massa.
- Comércio e Serviços: Restaurantes, postos de combustíveis, supermercados e distribuidoras de bebidas registram picos de faturamento.
- Economia Informal: Centenas de vendedores ambulantes e pequenos empreendedores dependem do evento para compor a renda anual.
- Empregos Temporários: Queda na contratação de seguranças, montadores, motoristas e pessoal de limpeza.
3. Arrecadação de Impostos
Embora a prefeitura gaste, ela também arrecada através do evento:
- ISS (Imposto Sobre Serviços): Incide sobre hotéis, shows e serviços diversos.
- ICMS: O aumento do consumo de combustíveis e mercadorias gera retorno de ICMS para o município.