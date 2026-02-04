Fechar menu
MPTO requer suspensão de gastos com o Carnaval de Gurupi por falhas na Saúde; Prefeitura alega entraves burocráticos e histórico de abandono

Ação cita precariedade em 16 unidades de saúde; Município afirma que recursos para festa e manutenção predial são independentes e aguarda liberação do TCE para reformas. 

Por Wesley Silas

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ajuizou, nesta terça-feira (03), uma Ação Civil Pública contra o município de Gurupi, a prefeita e a secretária municipal de Saúde. O órgão requer a correção imediata de falhas estruturais e administrativas na rede de saúde e, como medida emergencial, solicita a suspensão dos contratos e gastos com o Carnaval. Em nota, a Prefeitura de Gurupi contestou o pedido de bloqueio da festa e atribuiu a demora nas reformas a entraves em processos licitatórios sob análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A argumentação do Ministério Público

A 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi baseia a ação em um acompanhamento realizado desde 2021, que aponta deficiências em 16 Unidades de Saúde da Família (USFs), nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e na Policlínica Municipal. Segundo o promotor Marcelo Lima Nunes, inspeções do Conselho Regional de Medicina (CRM) e da Câmara Municipal confirmaram problemas como infiltrações, mofo, rachaduras e falta de alvarás.

O MPTO destaca ainda a carência de itens básicos, como sabão e papel-toalha, além da ausência de equipamentos de socorro emergencial, incluindo desfibriladores e fontes de oxigênio. Diante do que classifica como situação crítica, o órgão pede que a Justiça bloqueie os valores destinados ao Carnaval para garantir a prioridade financeira à saúde pública, além de sugerir multa diária e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 300.000.

A resposta da Prefeitura de Gurupi

Em nota oficial, a Administração Municipal afirmou que atua de forma transparente e que os problemas estruturais são fruto de um “histórico prolongado de ausência de manutenção” de gestões anteriores. A prefeitura esclareceu que tentou realizar a manutenção predial em 2024 e 2025, mas os processos foram suspensos por recomendações do TCE para ajustes técnicos.

A gestão informou que aguarda, desde o dia 19 de janeiro de 2026, uma deliberação definitiva do Tribunal para dar seguimento a uma nova contratação de engenharia. Sobre o Carnaval, a prefeitura argumentou que o pedido de suspensão da festa não possui nexo técnico ou jurídico com a saúde, uma vez que os eventos possuem planejamentos e fontes de recursos distintos.
📋 Principais pontos
  • Ação Judicial: O MPTO pede reformas urgentes na saúde e interrupção dos gastos com o Carnaval de Gurupi.
  • Deficiências Citadas: Falta de acessibilidade, insumos básicos, medicamentos de emergência e precariedade física dos prédios.
  • Prazos Requeridos: Início de obras em 30 dias e comprovação de compra de equipamentos em 60 dias.
  • Defesa do Município: Atribui a paralisação das reformas a exigências do TCE e afirma que a saúde e o Carnaval possuem orçamentos independentes.
  • Histórico: O Município alega que os problemas são herdados e que busca recursos via emendas para sanar as falhas.
🔍 Embate jurídico

O embate jurídico entre o MPTO e a Prefeitura de Gurupi expõe a tradicional tensão entre o investimento em eventos culturais e a manutenção de serviços essenciais. Enquanto o Ministério Público utiliza o Carnaval como alavanca financeira para forçar a resolução de problemas crônicos na saúde, a Prefeitura se defende sob o argumento da autonomia orçamentária e da burocracia dos órgãos de controle (TCE). O desfecho agora depende da interpretação do Judiciário sobre a prioridade absoluta dos recursos públicos em cenários de crise administrativa.

A judicialização da gestão da saúde em Gurupi coloca em xeque o cronograma festivo da cidade. O Portal Atitude continuará acompanhando o desdobramento da ação no Tribunal de Justiça e a manifestação do Tribunal de Contas sobre a liberação dos novos editais de reforma, mantendo o compromisso de informar o cidadão gurupiense com imparcialidade e responsabilidade.

📊 Análise de Impacto: Suspensão do Carnaval em Gurupi

A decisão de suspender ou manter o Carnaval envolve um “trade-off” (escolha de prioridades) financeiro complexo. Abaixo, detalhamos os impactos diretos e indiretos:

1. Economia Direta (Cofres Públicos)

A suspensão geraria uma disponibilidade imediata de caixa. O montante economizado seria composto por:

  • Contratação de Artistas: Cachets de bandas locais, nacionais e regionais (geralmente a maior fatia do gasto).
  • Estrutura e Logística: Montagem de palcos, som, iluminação, trios elétricos, banheiros químicos e decoração.
  • Segurança e Saúde de Apoio: Contratação de segurança privada e reforço de equipes de saúde exclusivas para o evento.
  • Marketing: Campanhas publicitárias de divulgação do evento.

2. Impacto Econômico Negativo (Setor Privado)

O Carnaval não é apenas gasto; é um indutor de receita. A suspensão afetaria:

  • Rede Hoteleira: Gurupi costuma atingir ocupação máxima no período. A suspensão causaria cancelamentos em massa.
  • Comércio e Serviços: Restaurantes, postos de combustíveis, supermercados e distribuidoras de bebidas registram picos de faturamento.
  • Economia Informal: Centenas de vendedores ambulantes e pequenos empreendedores dependem do evento para compor a renda anual.
  • Empregos Temporários: Queda na contratação de seguranças, montadores, motoristas e pessoal de limpeza.

3. Arrecadação de Impostos

Embora a prefeitura gaste, ela também arrecada através do evento:

  • ISS (Imposto Sobre Serviços): Incide sobre hotéis, shows e serviços diversos.
  • ICMS: O aumento do consumo de combustíveis e mercadorias gera retorno de ICMS para o município.
