Segurança Alimentar e Solidariedade em Natividade: Eduardo Fortes amplia alcance de projetos sociais no Tocantins

Ação em Natividade entregou 3 toneladas de alimentos; iniciativas como a Horta Comunitária, Atletas do Amanhã e Casa de Apoio Nova Esperança consolidam rede de amparo na região.

Por Redação

A tarde desta sexta-feira (20) em Natividade, na região Sudeste do Tocantins, foi marcada por uma mobilização que reforça a importância de políticas de segurança alimentar direta. Por meio do projeto Horta Comunitária, idealizado pelo deputado estadual Eduardo Fortes, foram distribuídas cerca de 3 toneladas de verduras e hortaliças, beneficiando mais de mil famílias que compareceram à Feira Coberta da cidade.

Diferente de ações pontuais, a entrega integra um cronograma contínuo de assistência que o parlamentar mantém no estado. Fortes, que acompanhou pessoalmente a distribuição, enfatizou que o foco é o combate imediato à vulnerabilidade social:

“Nosso compromisso é garantir dignidade e alimento de qualidade na mesa das famílias. Este projeto é gerido com foco total em quem mais precisa, unindo saúde e responsabilidade social”, afirmou o parlamentar.

Rede de Apoio: Além do alimento

O impacto das ações coordenadas por Eduardo Fortes estende-se para áreas cruciais como saúde e formação juvenil, criando uma rede de proteção nas regiões Sul e Sudeste. Entre os destaques dessa atuação estão:

Horta Comunitária: Focada na democratização do acesso a alimentos frescos e nutritivos, combatendo a insegurança alimentar.

Atletas do Amanhã: Projeto voltado a crianças e adolescentes que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social e disciplina.

Casa de Apoio Nova Esperança: Um pilar de humanização em Gurupi. O local oferece gratuitamente hospedagem, alimentação e suporte emocional a pacientes e acompanhantes que utilizam o Hospital Regional de Gurupi (HRGUR), garantindo dignidade para quem enfrenta tratamentos médicos longe de casa.

Articulação Política e Comunitária

A entrega em Natividade contou com o suporte de lideranças locais que reforçaram a logística e a organização, entre elas o professor Hélio Aires, o vereador Juacir “Da Semente”, o ex-vice-prefeito Ivanzinho e a vereadora de Gurupi, Célia Lima.

Para os moradores, a iniciativa vai além do recebimento dos alimentos; representa a presença do poder público e da iniciativa parlamentar em regiões que carecem de suporte assistencial robusto. A consolidação desses projetos demonstra que a articulação entre o gabinete e as necessidades reais da ponta tem gerado resultados práticos e transformadores para o povo tocantinense.