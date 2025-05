Naturatins apura caso envolvendo ataque de onça em animais na região de Talismã

da redação

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou por meio de nota que está investigando uma ocorrência envolvendo ataque de onça em bovinos registrada em fazendas de Talismã, no sul do estado. O caso foi reportado nesta semana e motivou o envio imediato de uma equipe técnica ao local para averiguações.

De acordo com o órgão, os profissionais irão analisar a situação no campo e adotar as medidas cabíveis, com o objetivo de garantir a segurança da população e a preservação da fauna nativa da região.

Veja a nota:

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informa que recebeu, no final da tarde de quinta-feira, 08, um documento da regional de Alvorada relatando o caso envolvendo animais silvestres.

Uma equipe técnica já foi deslocada para o local a fim de investigar a situação e tomar as medidas necessárias.

O Naturatins orienta a população que, em casos de avistamento ou ataque por parte de animais silvestres, deve acionar os canais oficiais através do telefone 0800 063 1155 (Linha Verde) ou pelo e-mail [email protected]. Esses canais estão disponíveis para fornecer orientações adequadas e esclarecer quaisquer dúvidas.