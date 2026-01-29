No Tocantins, ministro da Educação visitará universidades federais em Palmas e Araguaína

da redação

Os municípios de Araguaína e Palmas receberão, no próximo dia 5 de fevereiro, a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, como parte da agenda oficial do Governo Federal no Tocantins. O ministro cumprirá compromissos acadêmicos e institucionais, com destaque para a visita à Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

A presença do ministro em Araguaína integra uma programação que prevê a passagem por instituições federais de ensino superior e será marcada por um grande ato político em defesa da educação pública, além da divulgação dos programas sociais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado do Tocantins.

Agenda oficial no Tocantins

A agenda do ministro Camilo Santana no estado terá início na manhã de quinta-feira (05/02), com atividades em Palmas, seguindo posteriormente para Araguaína. Confira a programação: