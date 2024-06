Padre Tiago é homenageado pela Câmara de Dianópolis em despedida da comunidade

Por Redação

Na tarde dessa quinta-feira, 19, o Padre Tiago Augusto Messias, da Paróquia de São José de Dianópolis, no Sudeste do estado, recebeu Moção de Aplausos na Câmara Municipal.

A homenagem é de inciativa do vereador Julian Oliveira (UB), tendo sido aprovada por unanimidade por todos os parlamentares.

A Moção é em reconhecimento da comunidade dianopolina pelo trabalho que o Padre Tiago desenvolveu com dedicação em prol das comunidades e por sua intensa atuação junto às pastorais e movimentos sociais no município por quase seis anos, a frente da Paróquia de São José.

Com pedido de licença da diocese por dois anos, o pároco deixa a comunidade para retornar à sua cidade natal, São Paulo (SP), onde vai cursar doutorado em direito canônico.

Em discurso, Padre Tiago agradeceu a homenagem recebida e o acolhimento do povo dianopolino

. “Um misto de sentimentos, de gratidão, de saudade, mas, no coração a certeza de que aqui, a missão é sempre direcionada por Deus e a gente vai, onde Ele nos guiar. Sou muito grato por tudo que vive até aqui, em Dianópolis com cada movimento de trabalho, com tudo aquilo que Deus nos permitiu viver. Agradeço ao vereador Julian e toda Câmara Municipal pela homenagem e afirmo mais uma vez que, agradeço a Deus pela oportunidade que vivi ao lado dos fiéis, amigos, irmãos e todos os ministérios, serviços e dons. No coração sempre estará Dianópolis, o Tocantins. Não é uma despedida, mas, um até breve, para um momento também de cuidar da minha família”, afirmou Padre Tiago.

“Aqui deixo meu coração, minha dedicação com todas as pastorais e movimentos, desde a Romaria da Sucupira, às festividades das comunidades, movimentos sociais e pastorais. No coração, o sentimento de gratidão, na certeza de que breve, voltaremos para uma nova missão”, destacou.

O presidente da Câmara, Manin do Zorra, falou. “Os feitos do Padre Tiago ultrapassam suas atribuições na Paróquia. Prova disso é o carisma e o carinho conquistado junto à comunidade. A gente agradece toda dedicação e compromisso com Dianópolis, deseja todo sucesso ao amigo Padre Tiago na nova missão e que ele tenha certeza das portas que estarão sempre abertas”, afirmou.

Autor da Moção de Aplausos, o vereador Julian justificou. “Esta Moção de aplausos é o mínimo que a nossa cidade pode oferecer neste momento ao Padtr Tiago. É um gesto de respeito e gratidão pelo seu carisma, trabalho social, do seu lado popular e pelo seu senso de participação cidadã durante estes quase seis anos como pároco da nossa Paróquia de São José. Em nome dos dianopolinos, agradeço todo trabalho realizado em nossa cidade. Que a missão continue e que ele siga falou.

Padre Tiago estava acompanhado de alguns membros da comunidade e fiéis.

Biografia

Tiago Augusto Messias, nasceu em 19 de fevereiro de 1983, na cidade de São Paulo, Capital, filho de José Messias (in memória) e Maria de Fátima Pereira Messias. É irmão Patrícia Messias e Eduardo Albino Messias, tio de Miguel, Anna, Maria Eduarda e Augusto e cunhado de Fábio e Daniela.

Atualmente é o pároco da Paróquia de São José de Dianópolis.

É licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção (UNIFAI) e bacharel em teologia pelo Instituto de Teologia e Ensino superior São Paulo (ITESP). É mestre em Direito Canônico pelo Instituto de Direito Canônico Extensão Goiânia – Faculdade Gregoriana de Roma.

Tem participação em fóruns e Congressos Filosóficos e Teológicos, treinamento Vivencial Conexão Alpha.

Foi professor na Rede Estadual de Ensino do estado de São Paulo, trabalhou na ACDEM – Associação Casa dos Deficiente de Ermelino Matarazzo e trabalhou na Fundação PAPA PIO XII, também em São Paulo.

Padre Tiago trabalhou na Fundação SEADE-DIEESE como pesquisador e é membro da Produtira Mix de Enevtos como Modelo e Figurante. É concluinte do Curso de Teologia da Faculdade Anápolis/GO, coordenador de Núcleo da Cooperativa Sicredi.

Foi ordenado Diácono no dia 08 de dezembro de 2014, na Paróquia de Santana na Cidade de Silvanópolis Tocantins. No dia 30 de maio de 2015 foi ordenado Presbítero na mesma Paróquia, onde assumiu a função de Pároco.

Na Diocese de Porto Nacional, foi membro do Conselho de Presbíteros, membro do Colégio de Consultores, Vigário Forâneo, Pároco da Paróquia de Santana em Silvanópolis, Administrador Paroquial na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Cidade de Pindorama, diretor da escola de Teologia diocesana para Leigos, e colaborou como coordenador Estadual do Ministério Cristo Sacerdote pelo movimento da Renovação Carismática Católica do Estado do Tocantins.

Padre Tiago é Juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Palmas. Tomou posse na Paróquia de São José em Dianópolis, no início de 2019, onde exerce a função de pároco.

É professor da rede estadual de ensino, no Colégio João D’Abreu, das disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio.

Na Paróquia de São José, desenvolveu vários trabalhos importantes: durante a pandemia, rezou a Santa Missa online para pessoas doentes e hospitalizadas; prestou assistência humanitária para mais de 50 famílias; realizou a formação de Coroinhas e Acólitos; formação de Ministros para o auxílio da unção dos enfermos e distribuição da Santa Eucaristia; realizou formação para Catequistas em Encontro Formativo que ocorrerá em São Paulo; incentivou a formação das pastorais; criou a Pastoral da Comunicação dando ênfase na Evangelização e colaborando com anúncios sociais e ajuda comunitária aos dianopolinos; incentivou e promoveu formações psíquicas, emocionais e afetivos com o movimento Kairós; ofereceu assistência e ajuda humanitária e social para as famílias em estado de vulnerabilidades, oferecendo consultas médicas, cestas básicas, passagens rodoviárias, ortodontia e entre outros; promoveu e incentivou a continuidade do Terço das Crianças, Terço das Mulheres e Terço dos Homens; resgatou e implantou a Pastoral Carcerária com o apoio da CNBB regional Norte 3; criou a Câmara Eclesiástica, oferecendo acompanhamento espiritual e processual para as famílias de segunda união; ofereceu apoio ao Grupo de Jovens caminhando com a Sagrada Família de Nazaré e filhos de Maria; estabeleceu parceria com a Secretaria Municipal de Educação e realizou acompanhamento formativo e espiritual nas comunidades rurais; realizou parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização das festas religiosas e tradicionais, inserido no Calendário Estadual Cultural; criou a Associação de cunho cultural, tradicional e social dos Romeiros da Sucupira; estabeleceu parceria com a Congregação Missionária Filhas da Sagrada Família de Nazaré para o apoio às famílias.

Padre Tiago é diretor do Instituto Social DurAngelus em Dianópolis!