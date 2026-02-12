Palmas usa aerofotogrametria e perfilamento a laser para atualizar cadastro imobiliário no IPTU 2026

A Prefeitura de Palmas aplicou pela primeira vez na Capital a tecnologia de aerofotogrametria com perfilamento a laser para atualizar a planta de imóveis e lançar o IPTU 2026. O serviço, contratado em 2023 e executado em 2024, mapeou toda a área urbana e os distritos, identificando divergências cadastrais, especialmente em relação à área construída.

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Palmas concluiu a atualização da base cadastral da cidade com o uso de aerofotogrametria e perfilamento a laser, tecnologia inédita no município. O mapeamento, realizado em 2024, foi aplicado no lançamento do IPTU 2026 e permitiu a sobreposição de imagens atualizadas sobre a planta de valores municipal, identificando alterações em imóveis que não estavam registradas no cadastro.

Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, o projeto atualizou integralmente a região central do Plano Diretor e constatou que 89% dos imóveis sofreram ampliação ou modificação. As áreas da região Sul, incluindo Taquaralto e Aurenys, serão contempladas nas próximas etapas.

O secretário municipal da Fazenda, Fabiano Souza, explicou que a tecnologia substitui a medição manual e traz precisão ao cadastro. “É uma foto de toda a cidade sobreposta à planta de valores. Temos uma visão atualizada de 2024 de como estão os imóveis, com street view das fachadas e perfilamento a laser para noções de profundidade, tamanho e altura. Sem essa ferramenta, teríamos que contratar muitas pessoas para medir casa por casa”, afirmou.

A iniciativa integra o Projeto GeoPalmas, estruturado em duas fases: atualização da base cartográfica e modernização da gestão administrativa e fiscal. O objetivo é oferecer informações territoriais confiáveis e aumentar a eficiência nos serviços prestados ao cidadão.

Aplicações da tecnologia

Além do IPTU, o mapeamento auxilia em:

Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM)

Planejamento urbano e zoneamento

Regularização fundiária

Engenharia e obras

Acessibilidade

A mesma tecnologia já é utilizada em cidades como Araguaína (TO), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), pioneira desde 1928.