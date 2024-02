Capital da Fé divulga programação com shows de cantores gospel de renome nacional

da redação

A Prefeitura de Palmas anunciou a programação do Capital da Fé deste ano. As atrações terão cantores evangélicos e católicos. Entre os artistas estão a cantora vencedora do grammy latino Aline Barros, a banda Rosa de Saron, Padre Fábio de Melo e Cassiane. A festa começa nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 13.