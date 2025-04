Corpo de homem que se afogou em praia de Palmas é localizado por casal que pescava na região

da redação

Um homem de 39 anos morreu afogado na Praia das Arnos, em Palmas. O afogamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (14) e o corpo foi encontrado por um casal que estava pescando no lago.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem foi identificado como Adriano Gonçalves de Araújo, de 39 anos.

De acordo com a polícia, o pai da vítima é proprietário de um estabelecimento comercial na praia e informou que o filho havia ingerido bebida alcoólica e estava às margens da água desde as primeiras horas do dia.

Os Bombeiros foram chamados e fizeram a retirada do corpo de Adriano, que passou por perícia e foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Palmas.