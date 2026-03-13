Reconhecimento: Palmas conquista 1º lugar no Ranking Regional de Cidades Sustentáveis

Premiação é da plataforma Bright Cities e avalia mais de 40 indicadores com cinco pilares: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos

Palmas conquistou o 1º lugar no Ranking Regional de Cidades Sustentáveis da plataforma Bright Cities, que é referência na análise de indicadores conforme a ISO 37120. A premiação, que será entregue no próximo dia 25 de março, durante o Smart City Expo Curitiba 2026, leva em consideração a forma como a cidade equilibra o crescimento econômico, conforme a necessidade dos cidadãos, com práticas que promovem o uso sustentável dos recursos, sejam eles financeiros, ambientais ou humanos.

O secretário municipal da Fazenda, Fabiano de Souza, destacou a importância da premiação para a Capital. “Este reconhecimento representa muito mais do que uma premiação: é a confirmação de que Palmas trilha com consistência o caminho de uma cidade verdadeiramente sustentável — aquela que equilibra crescimento econômico com qualidade de vida para seus cidadãos, promovendo o uso eficiente dos recursos financeiros, ambientais e humanos, sem comprometer as gerações futuras. Este prêmio é o resultado de um trabalho coletivo e estratégico”, comemorou.

Indicadores

De acordo com a Bright Cities, o objetivo do ranking vai além de avaliar de forma positiva as cidades. É também uma forma de mostrar como aquele município está evoluindo. São avaliados 43 indicadores com cinco pilares. São eles: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos. Dessa forma, é possível identificar medidas eficazes que promovem o desenvolvimento em áreas da gestão pública como transporte, saúde, educação, resíduos, qualidade do ar, entre outros.

O secretário avaliou ainda que “a adoção de indicadores da ISO 37120 como balizadores das nossas políticas públicas nos permite ter uma visão sistêmica da cidade — identificar onde avançamos, onde ainda precisamos melhorar e onde devemos concentrar nossos investimentos. Ser reconhecidos como a cidade mais sustentável da região Norte nos motiva a continuar evoluindo com responsabilidade e compromisso com os palmenses”.

