ELMO fortalece mercado imobiliário de Palmas com evento voltado à elite de corretores

Por Redação

A ELMO promoveu, na noite do dia 11, um encontro exclusivo voltado aos principais profissionais do mercado imobiliário de Palmas. O evento reuniu um seleto grupo de corretores e parceiros em um ambiente planejado para networking qualificado, fortalecimento de relações comerciais e apresentação de novas oportunidades de negócios.

Ao longo da noite, a empresa apresentou empreendimentos ainda disponíveis no portfólio, detalhou premiações destinadas aos parceiros de destaque e antecipou, de forma estratégica, alguns dos lançamentos previstos para os próximos meses na capital tocantinense.

A iniciativa reforça o posicionamento da ELMO como uma das referências do setor em Palmas, em um momento em que a cidade mantém ritmo consistente de expansão imobiliária. Prestes a completar 25 anos de atuação na região, a empresa utiliza eventos desse tipo para aproximar ainda mais seus principais canais de venda, reforçar a confiança do mercado e preparar o terreno para novos investimentos na cidade.