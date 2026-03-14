Uma trajetória de vitórias: Das pistas à gestão pública
Muito antes de consolidar sua carreira na administração pública, Soró gravou seu nome na história do esporte regional. Ele detém o mérito de ter sido o primeiro atleta tocantinense a participar da Corrida de São Silvestre, acumulando vitórias no atletismo desde a época em que o Tocantins ainda integrava o antigo Norte Goiano. Essa disciplina das pistas ele carregou para a vida pública, onde o diálogo sempre foi sua principal ferramenta de trabalho.
Articulação e Lealdade
Com um currículo que inclui mandatos como vereador em Gurupi, passagens pelas secretarias de Esporte e de Governo na gestão de Josi Nunes, Soró é reconhecido como um articulador nato. Sua habilidade estratégica foi fundamental em vitórias eleitorais recentes, tanto em Gurupi quanto na capital, Palmas, onde hoje compõe a gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos.
Fiel escudeiro da família Siqueira Campos ele é tio da primeira-dama e Secretária de Ação Social de Palmas, Polyanna Siqueira. Soró é descrito por amigos e aliados e até mesmo por adversários políticos como um homem que não se deixa deslumbrar pelo poder, mantendo-se firme aos seus princípios e aos seus companheiros.
“Nesta data especial, o Portal Atitude parabeniza Soró pelos seus 63 anos, celebrando sua história de integridade, sua contribuição ao esporte e sua dedicação incansável aos seus filhos e ao desenvolvimento do nosso estado. Feliz aniversário!”