Uma trajetória de vitórias: Das pistas à gestão pública

Neste sábado, o cenário político e esportivo do Tocantins celebra o aniversário de uma de suas figuras mais emblemáticas. O atual Secretário de Relações Institucionais de Palmas, Sérgio Vieira Marques, o

, completa 63 anos de uma vida pautada pela retidão, pelo compromisso público e por uma lealdade política inabalável.