Crea-TO busca diálogo com a Prefeitura de Palmas para incluir cargos de atuação da engenharia, agronomia e geociências em concurso do município

da redação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (Crea-TO) solicitou, nesta semana, à Prefeitura de Palmas que inclua no concurso público do município (N° 01/2024) cargos na área de atuação da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Conselho fundamenta o pedido no Art. 1º da Lei nº 5.194/66, que define essas profissões como caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano, destacando a relevância dos trabalhos realizados por esses profissionais para a sociedade.

Nos últimos dias, o Conselho já solicitou a revisão de salários para engenheiros nos concursos do Sesi e da Aleto.

O Presidente do Crea-TO, Eng. Civ. Daniel Iglesias, destaca que ações como essa vêm sendo realizadas pela gestão para atender aos anseios dos profissionais do Estado. “A engenharia, agronomia e as geociências são indispensáveis para a ampliação da infraestrutura, a melhoria na qualidade dos serviços prestados à sociedade e a resolução de problemas de caráter econômico e social. Os gestores municipais precisam entender que incluir essas profissões e cumprir o Salário Mínimo Profissional dos engenheiros não deve ser considerado uma despesa, mas sim, um investimento”, afirma Iglesias.