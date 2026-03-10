Outback Steakhouse confirma abertura de sua primeira unidade em Palmas

O Outback Steakhouse confirmou a abertura de sua primeira unidade em Palmas, prevista para 2026, no Capim Dourado Shopping. Com a novidade, a rede iniciou o processo seletivo para a formação da equipe que irá operar o restaurante na Capital.

Por Redação

As oportunidades são para atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza (cozinha e salão) e recepcionista. Todas as funções são em regime integral, com atuação em turnos diurnos e noturnos.

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos, ensino médio ou técnico completo e disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e em horários flexíveis. O processo seletivo inclui inscrição online, preenchimento de ficha presencial, entrevista final presencial e etapa de admissão.

As vagas são efetivas, em regime CLT, com salário compatível com o mercado e pacote de benefícios que inclui refeição no local, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, programa de apoio psicológico, acompanhamento para gestantes, desconto nos restaurantes da rede e acesso à plataforma TotalPass, que reúne convênios com academias e parceiros de saúde.

Presente em 187 restaurantes no Brasil, o Outback integra a Bold Hospitality Company e é reconhecido pelo ambiente descontraído, padrão de atendimento e investimento em desenvolvimento profissional. Segundo a empresa, mais de 80% dos sócios das unidades começaram em funções operacionais, o que reforça o foco em plano de carreira.

A nova operação será instalada no Capim Dourado Shopping, que conta com 154 lojas em funcionamento e taxa de ocupação superior a 98%. O centro de compras se consolidou como principal polo de consumo do Tocantins e é responsável por movimentar mais de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas.

Para o superintendente do shopping, Diego Góes, a chegada da marca fortalece o mercado local.

“A instalação do Outback em Palmas é um movimento importante para a cidade, especialmente pela geração de empregos e pelas oportunidades de crescimento profissional que a rede oferece. Trata-se de uma marca consolidada nacionalmente, que investe na formação das equipes e contribui para o fortalecimento do mercado de trabalho local”, afirma.