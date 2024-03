Palmas sediará o Congresso Internacional Liberação Profética 2024

Nos dias 28, 29, 30 e 31 de março, a capital do Tocantins, Palmas, será palco do aguardado Congresso Internacional Liberação Profética 2024, sob o tema “Enchendo a Terra com a Glória de Deus”. O evento, organizado pela Igreja de Cristo, promete reunir líderes religiosos, cantores renomados e fiéis de diversas partes do país e do mundo para momentos de louvor, adoração e ensinamentos espirituais.

Dentre as presenças confirmadas, destacam-se os renomados apóstolos Bené Silva e Vera Silva, presidentes da Igreja de Cristo Ministério Apostólico Nova Terra. Além deles, o congresso contará com a participação dos cantores Israel Salazar, Valesca Mayssa e Mylla Karvalho, prometendo momentos de elevação espiritual por meio da música.

Outros destaques do evento são o pastor Edivaldo Simão, vindo diretamente de Portugal, e a pastora Karine Rosa, que trarão ensinamentos e reflexões inspiradoras sobre os caminhos da fé e da espiritualidade.

“O Congresso Internacional Liberação Profética 2024 representa uma oportunidade única para os participantes fortalecerem sua fé, compartilharem experiências e se conectarem com líderes religiosos de destaque. Com uma programação diversificada e enriquecedora, o evento promete impactar vidas e contribuir para a expansão da mensagem cristã de amor, esperança e redenção”, destaca o apóstolo Bené Silva.

Os interessados em participar deste momento especial de celebração e aprendizado podem obter mais informações e inscrições através do link: bit.ly/inscricaolp2024 oficial do congresso ou pelos canais de comunicação do Mant Brasil.