Prefeitura de Palmas realiza repasse de R$ 1.750 às famílias do Jardim Taquari atingidas pelo vendaval

Recurso foi concedido conforme Portaria nº 2/2026 e integra a Política Municipal de Assistência Social



A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e da Mulher (Semasmu), realizou o pagamento do Benefício Eventual Emergencial a famílias atingidas pelo vendaval ocorrido em 8 de janeiro de 2026, no setor Jardim Taquari.

O auxílio, viabilizado com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), garantiu o repasse individual de R$ 1.750,00, totalizando R$ 350 mil em investimentos destinados à proteção social imediata das famílias em situação de vulnerabilidade temporária.

O prefeito de Palmas destacou a importância do repasse às famílias. “Agradeço a parceria do governo do Estado pela sensibilidade e, sobretudo, pela rapidez em disponibilizar os recursos, o que nos permitiu agir com prontidão diante desse momento difícil. Essa parceria foi fundamental para que garantíssemos apoio imediato às famílias do Jardim Taquari, assegurando proteção social e dignidade a quem mais precisa.”

Suporte às famílias

“A secretaria e a Defesa Civil Municipal permanecem acompanhando as famílias atingidas, garantindo o suporte necessário conforme as diretrizes da política pública de assistência social do Município”, pontuou a secretária Municipal de Ação Social e da Mulher, Polyanna Siqueira Campos.

Serão beneficiadas 200 famílias que atendem aos critérios socioassistenciais para receber o auxílio financeiro. “Das 200 famílias, 25 não tiveram o pagamento efetivado nesta etapa em razão de inconsistências na chave Pix informada no momento do cadastro. As equipes técnicas irão procurar essas famílias para regularização dos dados”, explicou o secretário-executivo de Ação Social, Amilson Rodrigues.

Benefício

A concessão do benefício segue as normativas estabelecidas pela Portaria nº 2/2026, de 26 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a concessão de Benefício Eventual Emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade temporária decorrente de desastre.