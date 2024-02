Recorde: Aeroporto de Palmas ultrapassa 700 mil passageiros em 2023

da redação

O Aeroporto de Palmas (PMW), administrado pela CCR Aeroportos, continua registrando um aumento significativo na movimentação de passageiros.

Em 2023, o aeroporto recebeu mais de 700 mil passageiros, representando um crescimento de mais de 14% em relação ao ano anterior, estabelecendo um novo recorde de movimentação de passageiros no aeroporto.

O aeroporto se destaca entre os poucos do Brasil a superar a movimentação do período pré-pandemia, em 2019, registrou um crescimento de 22% em comparação com 2023.

Desde a chegada da CCR Aeroportos em março de 2022, mais de 1,2 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto entre embarques e desembarques, evidenciando o potencial da capital tocantinense e sua contribuição para a economia regional.

Tocantins abriga um dos destinos turísticos que os brasileiros possuem maior interesse em visitar, o Jalapão, conforme evidenciado pelo Ministério do Turismo na pesquisa Tendências de Turismo, que posicionou entre os 15 mais desejados pelos brasileiros.

“Ficamos satisfeitos em acompanhar esse crescimento do Aeroporto de Palmas e estamos determinados a continuar investindo em infraestrutura, rotas e fortalecimento do turismo na região. Além disso, buscamos proporcionar a melhor experiência para os passageiros, oferecendo mais conforto”, enfatiza Juliano Duarte, gerente do Aeroporto de Palmas.

Obras

Desde que assumiu a administração do Aeroporto de Palmas, a CCR Aeroportos, segue realizando investimentos na melhoria da infraestrutura. As obras do Aeroporto de Palmas (PMW) avançam em ritmo animador e já atingiram mais de 65,11% de conclusão.

As melhorias incluem a adequação de RESA (áreas de escape na pista), a adequação da sinalização de pátio para acomodar 5 posições de código C e uma reforma completa no Terminal de Passageiros.

Essas obras visam aumentar a segurança operacional, otimizar a capacidade de atendimento de aeronaves e proporcionar um ambiente mais confortável e moderno para os passageiros.

O investimento total para essas obras está estimado em R$ 36 milhões. Além disso, esse projeto contribui significativamente para a economia local, gerando cerca de 90 empregos diretos durante a fase de construção.