Chuvas elevam nível do Rio Tocantins e Usina de Peixe emite alerta para riscos

da redação

As intensas chuvas registradas nos últimos dias provocaram a elevação do nível do Rio Tocantins, levando a Usina Hidrelétrica de Peixe a emitir um alerta à população sobre os riscos causados pelo aumento do volume de água. Além das precipitações locais, o fenômeno também é influenciado pelas cheias de afluentes importantes, como os rios Paranã e Palma, que desaguam no Tocantins, intensificando o fluxo do manancial.

Diante da situação, a usina recomenda que moradores e turistas evitem acampamentos próximos ao rio, especialmente em ranchos e ilhas, além de reforçar o cuidado para não deixar veículos estacionados em áreas próximas ao curso d’água. “O aumento do nível do rio representa riscos de alagamentos e incidentes. É fundamental que todos adotem precauções para garantir a segurança durante esse período”, orientou o comunicado da usina.