Corpo de homem que desapareceu no rio Tocantins é localizado

Os bombeiros fizeram buscas em um raio de 25 quilômetros de distância do ponto onde Anísio José acabou submergindo e foi visto pela última vez. No fim da tarde desta segunda-feira (2), por volta das 17h, o corpo da vítima foi encontrado por moradores do rancho vizinho.

O corpo de Anísio estava boiando preso nas grades de uma piscina flutuante. Os bombeiros retiraram o corpo de Anísio da água e ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).