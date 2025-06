Deficiências em unidades de saúde de Peixe é alvo de apuração do MP

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou, nessa semana, dois procedimentos administrativos para apurar a situação das unidades públicas de saúde do município de Peixe, após a constatação de irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO) em vistoria técnica realizada em maio deste ano.

As medidas investigativas, conduzidas pela Promotoria de Justiça de Peixe, abrangem tanto o Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição quanto as unidades dos bairros Aeroporto,e Vila São José, na sede do municípios, e nos distritos de Vila Quixaba e Entroncamento Jaú. De acordo com os documentos oficiais do CRM-TO, foram identificadas falhas estruturais, carência de materiais e medicamentos, ausência de equipamentos essenciais e problemas na escala de profissionais.

No hospital municipal, o relatório técnico apontou, entre outras situações, a indisponibilidade de desfibrilador e de carro de emergência, condições precárias da sala de estabilização e da área de isolamento, além da falta de medicamentos básicos, como adrenalina e antibióticos. A vistoria também registrou ausência de médicos durante os plantões e inconformidades quanto às normas de vigilância sanitária.

Já nos postos de saúde, os problemas incluem a insuficiência de insumos básicos, ausência de sala de vacina adequada, precariedade nas instalações e relatos de atendimento irregular por falta de profissionais.

Com base nessas informações, o promotor de Justiça Mateus Reis requisitou à Secretaria Municipal de Saúde esclarecimentos e apresentação de um plano de providências para sanar as irregularidades detectadas, a fim de garantir condições dignas e seguras para o atendimento da população.