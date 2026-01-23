Fechar menu
Duas pessoas morrem após batida entre carro e animal na BR-242 em Peixe

O automóvel era conduzido por um homem que morreu ainda no local. O passageiro, também do sexo masculino, não resistiu aos ferimentos e igualmente foi a óbito no ponto do acidente. Foto: Jair Inocêncio

Um acidente de trânsito ocorreu na manhã desta sexta-feira (23), por volta das 06h30, na BR-242, km 268, em Peixe, Tocantins. Uma colisão entre um veículo Fiat/Strada e um bovino resultou na morte de duas pessoas.

O veículo era conduzido por um homem, que morreu no local, assim como o passageiro, também do sexo masculino, que não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Perícia Oficial e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

Conforme apurado pelo Portal Atitude, equipes da Perícia Oficial realizam os trabalhos técnicos para identificação das vítimas e levantamento das circunstâncias do ocorrido.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas e as causas exatas do acidente. A BR-242 segue com tráfego normal, mas é recomendável que os motoristas tenham cautela ao passar pelo local.

