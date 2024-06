Encerramento da Copa Sul – Taça Gratidão Tocantins é marcado pelo aniversário de Peixe e inauguração da iluminação do estádio Cassimirão realizada com recurso do Deputado Gutierres 

da redação

No último sábado, 22 de junho, a cidade de Peixe foi palco do emocionante encerramento da Copa Sul – Taça Gratidão Tocantins. O evento contou com a presença do deputado estadual Gutierres Torquato, que participou ativamente do jogo preliminar entre os times Amigos de Gurupi e Amigos de Peixe, marcando um gol e demonstrando seu compromisso com o esporte regional.

O campeonato foi um grande sucesso, com a participação de 23 equipes, mais de 800 atletas inscritos, e 46 partidas realizadas nas sedes de Gurupi, Dueré, Figueirópolis e Peixe, ao longo de 60 dias. O deputado Gutierres Torquato integrou a equipe Amigos de Gurupi e expressou seu orgulho em ser padrinho desta edição da copa. “É uma honra imensa apadrinhar um evento tão significativo para o esporte da região sul. Ver a taça recebendo o nome Gratidão Tocantins é o reconhecimento de muito esforço e trabalho em parceria com grandes aliados para valorizar o esporte e promover o desenvolvimento do esporte no Tocantins”, afirmou o deputado.

A final do torneio foi disputada entre as equipes Max Zen e Lagoa do Romão, com a equipe do Max Zen sagrando-se campeã da Copa Sul – Taça Gratidão Tocantins. A competição trouxe grande emoção aos espectadores e participantes, destacando a importância do esporte na integração e desenvolvimento comunitário.

Celebração dos 129 Anos de Peixe e Inauguração da Iluminação do Estádio Cassimirão

A final da Copa Sul – Taça Gratidão Tocantins foi ainda mais especial, pois, coincidiu com o aniversário de 129 anos da cidade de Peixe, tornando o evento ainda mais especial. Além das atividades esportivas, a inauguração da iluminação do Estádio Casimirão, realizada com recursos destinados pelo deputado Gutierres Torquato, marcou um momento significativo para a comunidade. “Nesses 129 anos comemoramos uma história de resultados, uma história de transformação. Agora há pouco estávamos no estádio Cassimirão, junto com o nosso prefeito Cezinha, em uma grande final da Copa Sul – Taça Gratidão Tocantins, entregando a iluminação do estádio que era um sonho dos desportistas e, como deputado estadual, tive a oportunidade de trazer o recurso”, declarou o deputado.

À noite, a cidade foi palco de uma grande festa, com a presença do deputado Gutierres Torquato, o prefeito de Peixe Augusto César e outras autoridades locais. A celebração do aniversário de Peixe, juntamente com a realização da Copa Sul, destacou a vitalidade e o entusiasmo dos moradores, reafirmando a cidade como um centro vibrante de cultura e esporte no Tocantins. O sucesso do evento reforça o compromisso do deputado Gutierres Torquato em apoiar e incentivar iniciativas que tragam benefícios sociais e esportivos para a comunidade.