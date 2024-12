Ministério Público recomenda suspensão de matrículas para Escolas de Tempo Integral em Peixe

Da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da Promotoria de Justiça de Peixe, emitiu nesta quarta-feira (13) uma recomendação para que a Secretaria de Educação suspenda imediatamente o processo de matrícula para o ano letivo de 2025 nas escolas municipais. O motivo da recomendação é a falta de esclarecimento e estrutura para a implementação do ensino de tempo integral.

De acordo com o MP, inúmeros pais têm manifestado preocupações quanto à decisão de transformar todas as escolas do município em tempo integral, citando falta de informações claras e de diálogo com a comunidade escolar. Denúncias também foram recebidas sobre o fechamento da Escola Olavo Bilac, no distrito de Vila Quixaba, sem explicações adequadas sobre o transporte e o impacto no cotidiano dos estudantes.

A recomendação exige que a Secretaria promova reuniões e comunicados esclarecedores para pais e responsáveis antes de retomar o processo de matrícula. Caso as demandas do MP não sejam atendidas, a Promotoria alerta para possíveis medidas administrativas e judiciais.

O promotor de Justiça Mateus Ribeiro dos Reis enfatizou que o descumprimento da recomendação poderá ser interpretado como desrespeito aos princípios constitucionais de publicidade e eficiência.