Sumiuai na Praia retorna à cidade de Peixe após 6 anos

da redação

O evento mais aguardado do verão tocantinense, o Sumiuai na Praia, está prestes a fazer um retorno triunfal na cidade de Peixe. A confirmação veio após uma reunião entre os organizadores, Jaleshows e Reuder Moreira, que se encontraram na última quinta-feira, dia 13 de junho, para discutir os preparativos para a edição de 2024.

A expectativa é alta, com promessas de tornar este o melhor verão que o Tocantins já viu. “Vamos oferecer algo jamais visto no Tocantins”, afirmou um dos organizadores. “Teremos a maior e melhor estrutura do Brasil, atrações incríveis e o máximo de conforto para os nossos visitantes.”

O evento está marcado para os dias 19 e 20 de julho, dois dias que prometem ficar gravados na memória de cada turista que participar. As negociações para a escolha do local estão avançadas, e um dos locais visitados foi o complexo Hotel Tocantins Aventura, conhecido por suas excelentes instalações.

O retorno do Sumiuai na Praia é visto como uma grande oportunidade para movimentar o turismo e a economia local, atraindo visitantes de todo o país para desfrutar das belezas naturais e da estrutura de primeira linha que será montada. A cidade de Peixe se prepara para receber turistas com entusiasmo e calorosa hospitalidade, garantindo que todos vivam uma experiência inesquecível.

“Marque na sua agenda e prepare-se para o evento do ano: Sumiuai na Praia, dias 19 e 20 de julho de 2024, em Peixe, Tocantins. Será um verão para recordar!”