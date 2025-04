Polícia Civil conclui inquérito e indicia casal por maus-tratos a animais; um cão da raça pit bull acabou morrendo

Um dos cães da raça pit bull acabou morrendo devido a situação de abandono em Paraíso do Tocantins.

Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 61ª Delegacia de Paraíso, concluiu nesta terça-feira, 22, o inquérito policial que investigava o crime de maus-tratos a animais que, em tese, foi praticado por um casal da cidade, o qual foi indiciado pelo delito mencionado.

O delegado José Lucas Melo, titular da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paraíso, explica que o caso passou a ser investigado depois que uma denúncia anônima chegou até a ouvidoria da Secretaria da Saúde de Paraíso, informando que dois cães da raça pit bull, sendo um macho e uma fêmea, estariam sofrendo maus-tratos em um setor da cidade.

Com base na denúncia, um fiscal de postura da Secretaria foi até o local, onde constatou a situação de maus-tratos, sendo que os dois animais estavam sendo privados de água e comida. O fiscal contatou a Polícia Civil, que por sua vez, deu início às investigações. Ocorre que, nesse meio tempo, um dos cães não resistiu aos maus-tratos e acabou morrendo. O outro foi resgatado, alimentado, medicado e colocado sob os cuidados de um abrigo da cidade.

Assim, a mulher de iniciais A.F.A.S., de 18 anos, foi ouvida, mas negou os maus-tratos, alegando que estava sem dinheiro para comprar ração para os cães. Já o homem de iniciais T.M.C., de 23 anos, não foi localizado.

Com o encerramento das investigações, o casal foi indiciado pelo crime de maus-tratos a animais e se condenado, poderá pegar até cinco anos de prisão.

Agora, o procedimento será remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis.

O delegado regional José Lucas destacou a importância do indiciamento do casal, visto que além de um crime grave e cruel, um dos animais acabou morrendo devido a negligência de seus donos. “Com o indiciamento desse casal, a Polícia Civil demonstra seu comprometimento com a causa animal e reforça que nenhum crime praticado contra os animais ficará impune, pois agiremos com os rigores da lei para responsabilizar todos aqueles que cometerem esse tipo de delito. Nesse sentido, pedimos a toda a população que ajude a Polícia Civil, denunciando maus-tratos praticados contra animais, para que possamos adotar as medidas legais cabíveis”, frisou.

Texto: Rogério de Oliveira/Governo do Tocantins