Ponte de Porto Nacional terá bloqueios de pare e siga nesta semana

As obras devem seguir até o dia 10 de fevereiro, e fazem parte de mais uma etapa da construção da ponte sobre o rio Tocantins na TO-255. Segundo a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), as interdições serão realizadas pela manhã e pela tarde em períodos alternados, exceto durante as chuvas, nos dois sentidos da travessia.