Da redação

Faleceu na manhã desta sexta-feira (23) uma das vítimas do acidente que ocorreu na semana passada entre duas balsas no Rio Tocantins em Porto Nacional. A morte de Marcela de Jesus Santos da Silva foi informada pela empresa Pipes, que realiza o transporte sobre o rio.

A empresa, através de nota, informou ainda que está fazendo todo o suporte para o translado do corpo e com as despesas do funeral.