Preços de Carnes em Gurupi: Procon encontra variações de até 78% e Açougue Rei das Carnes se destaca com os menores preços

por: Waldenia Silva/Governo do Tocantins

O Procon Tocantins divulga os resultados de uma pesquisa de preços realizada em nove açougues e supermercados na cidade de Gurupi, entre os dias 17 e 18 de setembro. A pesquisa abrangeu 33 variedades de carnes, incluindo bovinas, suínas, frango, peixes e linguiças, encontrando variações significativas nos preços. Entre os estabelecimentos pesquisados os preços comercializados no Açougue Rei das Carnes apresentou o menores preços em 13 variedades de carnes.



De acordo com o superintendente interino do Procon Tocantins, Magno Silva, a pesquisa visa orientar os consumidores gurupiense sobre onde encontrar os melhores preços.

“A pesquisa de preços é uma ferramenta essencial para quem deseja economizar. Nosso objetivo é fornecer informações que ajudem os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes na hora da compra”, afirma Silva.

O maior preço encontrado durante a pesquisa foi na moela de frango, com uma variação de 78%. O menor preço encontrado foi de R$ 10,99, enquanto o maior alcançou R$ 19,59. A costela bovina mindinha é comercializada entre R$ 14,99 e R$ 24,99, com uma diferença de 67%. A linguiça suína variou de R$ 17,96 a R$ 29,99, também com uma diferença de 67%.

Costela bovina dianteira os preços oscilaram de R$ 13,99 a R$ 22,99, resultando em uma variação de 64%. Entre os cortes suínos, o lombo apresentou uma variação de 37%, com preços entre R$ 25,59 e R$ 35,00. Entre os peixes, o pintado teve a maior variação, de 34%, sendo comercializado entre R$ 25,89 e R$ 34,77. Confira a pesquisa completa

O Procon ressalta a importância de que os consumidores exijam sempre a nota ou o cupom fiscal no ato da compra das carnes. “Esses documentos são fundamentais para formalizar possíveis reclamações ou denúncias junto ao Procon Tocantins”, destaca Magno Silva.

Além disso, o superintendente alerta que a venda de carne fresca moída deve ser realizada na presença do consumidor, sendo proibido mantê-la estocada nesse estado nos estabelecimentos.

Denuncie

Em caso de denúncias, o consumidor deve entrar em contato por meio do Disque 151, ou por meio do Whats Denúncia no (63) 99216-6840.