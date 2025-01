Prefeita Josi Nunes empossa Zezinho da Lafiche como secretário de Governo e nomeia Silvério Filho secretário de Planejamento Urbano de Gurupi

Por Redação

Na tarde desta quinta-feira, 02, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ao lado do vice-prefeito Adailton Fonseca, empossou o ex-vereador Zezinho da Lafiche como novo secretário Municipal de Governo. A solenidade, realizada no gabinete do Centro Administrativo Municipal, também marcou a nomeação de Silvério Filho como secretário Municipal de Planejamento Urbano, pasta recém-criada pela gestão.

O evento contou com a presença do deputado estadual Eduardo do Dertins, de lideranças políticas locais, além de familiares e amigos de Zezinho da Lafiche. O ex-vereador assume a Secretaria de Governo no lugar da ex-secretária Liandra Fonseca, que permanece como servidora no município. Já Silvério Filho, ausente da solenidade devido a compromissos de viagem, passa a comandar a nova pasta de Planejamento Urbano, criada para fortalecer o desenvolvimento estratégico da cidade.

Na oportunidade, a prefeita Josi Nunes destacou a trajetória política e empresarial de Zezinho da Lafiche, além de sua forte ligação com a comunidade gurupiense.

”Zezinho contribuiu muito enquanto vereador, e agora, como parte da nossa gestão, tenho certeza de que sua experiência, responsabilidade e relação com a comunidade vão somar muito ao nosso trabalho. Vamos dar continuidade aos avanços em Gurupi”, afirmou a gestora.

Ao ser empossado, Zezinho da Lafiche agradeceu à Prefeita pela confiança e destacou seu compromisso com a cidade.

Agradeço à prefeita Josi Nunes pela oportunidade e por acreditar na nossa parceria de tantos anos. Assumo essa responsabilidade com determinação e muita coragem de trabalhar. Vou honrar essa confiança com muito trabalho por nossa Gurupi”, declarou o novo Secretário.

Perfil de Zezinho da Lafiche

José Pereira da Silva, conhecido como Zezinho da Lafiche, é natural de Figueirópolis-TO, mas vive em Gurupi há mais de 40 anos. Casado, pai de dois filhos e avô de três netos, é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Gurupi – UnirG e empresário na cidade desde 1995. Zezinho exerceu dois mandatos como vereador de Gurupi, nas legislaturas de 2016-2020 e 2021-2024.

Perfil de Silvério Filho

Silvério Maciel Filho é natural de Gurupi, cristão evangélico da igreja Adventista e filho de família pioneira. Empresário e Jornalista graduado pela Universidade de Gurupi – UnirG. Silvério Filho tem vasta contribuição em diversas frentes na cidade, entre elas, como diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Tocantins (SICOVAR) e um dos vice-presidentes da Região Sul da Fecomércio-TO. Também foi Secretário Municipal de Juventude e Esportes e de Governo da gestão da prefeita Josi Nunes.